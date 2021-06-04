專責病房用風扇、隔版？指揮中心：設置「微負壓病房」確保照護安全

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內發生新冠本土疫情，又以雙北情況最為嚴峻，傳出馬偕醫院為努力騰出空間設置20間專責病房，卻只用風扇、壓克力隔版來設置，是否不符規格？指揮中心回應，要求專責病房有部分不會向一般負壓隔離病房有完整的負壓設備，但是可以透過抽風設備等方法設置微負壓病房，避免回風到其它照顧區域來確保工作人員安全。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，指揮中心先前已經針對全國區域醫院、醫學中心進行要求，必須將急性病床的10％改設專責病房，並非只針對馬偕。目前雙北病床仍有點餘裕，但仍需要雙北各醫院依照指示完成開設，專責病床可以一人一室，或者集中照顧時多人一室。

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羅一鈞說，雖然這樣負壓不像負壓隔離病房的完整設備，但是透過抽風設備製造微負壓，避免回風到其它照顧區域，可以確保其它照護人員安全。這不是針對馬偕，而是全國醫院都有此部署與準備，另也會讓北部病患分流至中南部治療。

羅一鈞說明，新冠目前還是飛沫傳染為主，通風良好對於末或者噴濺特殊處置上，可以減少傳播可能，保護醫護人員安全。專病房希望透過物理性方式讓通風變好，不要室內空氣直接交換影響內部或外部人員，做出微負壓環境是加強對醫護的保障。至於專責加護病房則是重中之重，指揮中心也會請工程、照互相關專家確保專責加護病房都符合規定。