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日要給台灣疫苗！日媒喊話「盡快且捐多一點」：現在是報恩的機會

文／中央社

日本產經新聞今天報導，台灣目前武漢肺炎疫情急遽擴大，正為取得疫苗陷入苦戰。台灣曾幫助過日本，現在是報恩良機，日本應儘速提供多一點疫苗給台灣。

產經在專欄指出，患難見真情，台灣是日本的鄰居，台日過去幾度在急難時都互相幫助。日本確保英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）製造的疫苗（簡稱AZ疫苗），這些疫苗目前並沒預定用來施打，日本政府正考慮將AZ疫苗提供給台灣。

報導說，去年因中國管制口罩出口，日本出現口罩荒之際，台灣捐贈約200萬片醫療用口罩給日本。311東日本大地震後，最快捐善款馳援日本的就是台灣，現在正是日本報恩的良機，希望日本政府儘速且儘可能多捐一些疫苗給台灣

日本已與阿斯特捷利康簽約，今年內將取得約1億2000萬劑（6000萬人份）AZ疫苗，因為歐洲有報告顯示，有人在接種後出現血栓案例，雖然日本政府已批准AZ 疫苗藥證，但目前未將此列為公費接種疫苗。主要是因日本確保的美國輝瑞（Pfizer）疫苗、莫德納（Moderna）疫苗劑量，足夠供日本人民施打。

報導說，台灣至今努力爭取AZ疫苗，這款疫苗不需超低溫管理，較好使用。但有2300萬人口的台灣目前只能取得約85萬劑。有關台灣難取得疫苗的理由，蔡英文總統曾表示，是受到中國阻撓。

比方說，台灣與德國藥廠BioNTech協商就要簽約之際，因中國介入而簽不成。而中國表示願提供疫苗給台灣，但台灣不信任中國製疫苗，因此予以拒絕。

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲日本媒體呼籲日本政府，應該援助台灣多一點疫苗。（圖／路透）

對於日本政府考慮提供疫苗給台灣一事，蔡總統在推特（Twitter）發文表示，由衷感謝日本深厚的友情。對自由民主國家台灣支援疫苗，有助於美日英澳或歐盟（EU）所期待達成的「維持台灣海峽和平穩定」目標。

報導還指出，日本與阿斯特捷利康簽約要取得的AZ 疫苗當中，逾4500萬人份預定在日本境內製造，日本應儘速安排提供給台灣等需要疫苗的國家。

日本外相茂木敏充5月28日在例行記者會上說：「考慮到與我國的關係，會好好研議支援（台灣）。」對此，中國外交部發言人汪文斌5月31日表示，「堅決反對藉疫情搞政治作秀，甚至干涉中國內政」。

產經指出，對於中國這種不人道的批判，日本政府根本不需要介意。

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