染疫6旬男「因其它原因死亡」　莊人祥：溺水死亡後採檢

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布增加13例死亡，其中有1名60多歲男性死後4天才確診，且註記「因其它原因死亡」。指揮中心發言人莊人祥說明，該案是24日溺水而死。

指揮中心說明，今(1)日公布國內新增267例新冠確定病例，分別為262例本土個案及5例境外移入個案；另有校正回歸本土個案65例，總計332例；確診個案中新增13例死亡。

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▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

今日新增死亡個案有1名60多歲男性（案6932），本身有高血壓、糖尿病，活動史還在調查中，5/24日死亡，5/28日才確診。莊人祥說明，該案曾經去診所就醫，於24日因溺水而死，至於為何會採檢溺水死者，莊回覆，只要非自然或在醫院死亡，檢方會相驗，若有懷疑就可採檢，並沒有特別限制。

指揮中心說明，今日新增13例死亡個案（案1757、1993、2580、2786、2993、3145、3546、4102、6517、6562、6932、7483、7793），共計為男性10位、女性3位，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日，確診日介於5月17日至5月29日，死亡日期介於5月24日至5月31日。