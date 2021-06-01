張亞中想捐疫苗轟指揮中心已讀不回！陳時中：昨晚只收到影本

記者黃凱翊／綜合報導

台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中表示已獲得500萬劑BNT疫苗，以及500萬劑大陸國藥疫苗，31日上午前往衛福部疾管署，親自遞交疫苗進口申請書。不過，張亞中今（1日）發出聲明砲轟政府已讀不回，對此指揮中心回應，只有昨晚收到一個影本，須附原廠證明才可以。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，由於疫苗買賣不是一般商品，所以必須要確保來源正確，因此申請要件上必須包含有原廠證明，或是大家知道的相關廠證明，指揮中心不排斥任何人有特殊管道能取得正確疫苗，但張亞中只有提供一個大陸文化中心的影本，不符合申請要件。

副指揮官陳宗彥補充說明，指揮中心是在昨天晚上才收到張亞中提供的影本文件，影本是檢據了一個北京兩岸東方文化中心的委託函，並沒有原廠的證明。

張亞中日前表示，第一批疫苗為上海復星公司代理的BNT疫苗，共500萬劑，另一批500萬劑，世衛組織（WHO）正式已經核定同意緊急授權使用，是由大陸國藥集團中國生物北京公司研發的滅活疫苗。

張亞中指出，完全配合衛福部的要求，願意提供擬捐贈疫苗的單位與原生產藥廠、代理公司的聯絡窗口，由衛福部直接接洽相關疫苗進口所需的各項驗證與簽約程序。