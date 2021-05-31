承億文旅疫情下轉型！推個人隱居專案　日租辦公室供上班族分流

▲知名文創承億商旅旗下分館推個人隱居及日租辦公室（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全台三級警戒延長到6月，大多數企業多實施分流上班或異地在家辦公，隨著全台各地須自主健康管理及居家檢疫、隔離者數量不斷增加，在台灣各地共有6間設計旅店的承億文旅推出「近鄉個人隱居」長住專案每日$999元起入住標準雙人房；另針對分流上班族提供「日租辦公室」專案，自早上8點到下午6點每房每日$800起讓上班族維持不跨區的定點健康通勤新生活。

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據承億文旅集團創辦人戴俊郎觀察指出，雖政府已從「一人一戶」放寬到「一人一室」，但不少異地工作的上班族住在多人分租的家庭式雅房，除需共用衛浴及公共空間外，若遇上同居者需自主健康管理或居家檢疫，在家無法滿足一人一室、又遇上當地檢疫所不足或因在家鬆懈警惕而拿下口罩的情況下，反而有群聚風險。



為盡力協助解決此問題，承億文旅集團推出「近鄉個人隱居」長住專案，連住7日以上可享平假日同價$999起入住旗下飯店雙人房，入住人需在入住前完成出示政府推動的全民社交距離APP並回答近期台灣移動史，入住後也須配合飯店每日量測體溫及遵守相關防疫措施，包含不在大廳停留，早餐改以餐盒來提供…等。

承億文旅集團進一步說明，目前旗下所有飯店(淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、嘉義商旅、墾丁雅客小半島及花蓮山知道)皆以最嚴格的標準來防疫，所有公共休閒設施如泳池、遊戲室皆暫停開放，每日定時定點酒精消毒，各館續住客房也以間隔、分樓方式來安排。



承億文旅品牌長簡巧珊表示，會有近鄉隱居的長住專案發想，主因是飯店近期接到不少詢問電話，客人表示家裡人自外返鄉需隔離自主管理，因此自己預計提前出來住飯店，把日用品充足的住家留給家人隔離用。大部分的詢問電話都是因為家裡是公寓或共用空間多的雅房，為維持安全社交距離因此家裡協商分開居住。



除「個人隱居專案」之外，承億文旅亦針對需分流上班的辦公族提出「日租辦公專案」，以每房為單位提供上班族自早上8點到下午6點的良好工作場所。承億文旅品牌長簡巧珊進一步說明：「這個專案是因應疫情下許多公司採分流制上班而有辦公場所租借的需求。為配合防疫，承億文旅嚴格限制每間日租辦公室除採實聯制及固定使用人進出外，每日須配合早、中、午共三次的體溫測量。」

承億文旅希望藉由每人每室獨立辦公的專案，為原本跨域跨縣的通勤族打造最小移動距離的定點健康通勤。承億文旅集團坦承飯店的嚴格消毒清潔措施及防疫管理確實會造成客人的不方便，但疫情之下每個人都能理解且遵守，甚至在訂房前自發性的主動提供個人身體健康安全證明。



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