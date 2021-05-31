　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

承億文旅疫情下轉型！推個人隱居專案　日租辦公室供上班族分流

▲知名文創承億商旅旗下分館推個人隱居及日租辦公室（圖／記者翁伊森翻攝）

▲知名文創承億商旅旗下分館推個人隱居及日租辦公室（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全台三級警戒延長到6月，大多數企業多實施分流上班或異地在家辦公，隨著全台各地須自主健康管理及居家檢疫、隔離者數量不斷增加，在台灣各地共有6間設計旅店的承億文旅推出「近鄉個人隱居」長住專案每日$999元起入住標準雙人房；另針對分流上班族提供「日租辦公室」專案，自早上8點到下午6點每房每日$800起讓上班族維持不跨區的定點健康通勤新生活。

▲知名文創承億商旅旗下分館推個人隱居及日租辦公室（圖／記者翁伊森翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...


據承億文旅集團創辦人戴俊郎觀察指出，雖政府已從「一人一戶」放寬到「一人一室」，但不少異地工作的上班族住在多人分租的家庭式雅房，除需共用衛浴及公共空間外，若遇上同居者需自主健康管理或居家檢疫，在家無法滿足一人一室、又遇上當地檢疫所不足或因在家鬆懈警惕而拿下口罩的情況下，反而有群聚風險。


為盡力協助解決此問題，承億文旅集團推出「近鄉個人隱居」長住專案，連住7日以上可享平假日同價$999起入住旗下飯店雙人房，入住人需在入住前完成出示政府推動的全民社交距離APP並回答近期台灣移動史，入住後也須配合飯店每日量測體溫及遵守相關防疫措施，包含不在大廳停留，早餐改以餐盒來提供…等。

承億文旅集團進一步說明，目前旗下所有飯店(淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、嘉義商旅、墾丁雅客小半島及花蓮山知道)皆以最嚴格的標準來防疫，所有公共休閒設施如泳池、遊戲室皆暫停開放，每日定時定點酒精消毒，各館續住客房也以間隔、分樓方式來安排。


承億文旅品牌長簡巧珊表示，會有近鄉隱居的長住專案發想，主因是飯店近期接到不少詢問電話，客人表示家裡人自外返鄉需隔離自主管理，因此自己預計提前出來住飯店，把日用品充足的住家留給家人隔離用。大部分的詢問電話都是因為家裡是公寓或共用空間多的雅房，為維持安全社交距離因此家裡協商分開居住。


除「個人隱居專案」之外，承億文旅亦針對需分流上班的辦公族提出「日租辦公專案」，以每房為單位提供上班族自早上8點到下午6點的良好工作場所。承億文旅品牌長簡巧珊進一步說明：「這個專案是因應疫情下許多公司採分流制上班而有辦公場所租借的需求。為配合防疫，承億文旅嚴格限制每間日租辦公室除採實聯制及固定使用人進出外，每日須配合早、中、午共三次的體溫測量。」

承億文旅希望藉由每人每室獨立辦公的專案，為原本跨域跨縣的通勤族打造最小移動距離的定點健康通勤。承億文旅集團坦承飯店的嚴格消毒清潔措施及防疫管理確實會造成客人的不方便，但疫情之下每個人都能理解且遵守，甚至在訂房前自發性的主動提供個人身體健康安全證明。
 

潔淨齒縫一手搞定生活必備遠離牙周問題

ET快訊
快訊／總統府憲兵確診　2同寢室弟兄篩檢結果出爐
只有佛光山手握疫苗　他曝「原本要捐第三世界」：家鄉有難要救
阻日本供台疫苗？　大陸國台辦回應了
快訊／高端拚國產疫苗　發布5點最新聲明！已連繫美國衛院獲授權
快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條
600萬保時捷「擊落速霸陸」！驚人維修費曝　達人：直接報廢了
本土疫情已趨緩？台大醫潑冷水「高興5秒就好」　一張圖曝關鍵點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

慈濟出手！透過各種管道洽購疫苗　捐10億元物資防疫紓困

竹縣也有防疫旅館了！竹北悅豪飯店6／4起投入徵召　網讚：你們很棒

只有佛光山手握疫苗！他曝「原本要捐第三世界」：家鄉有難要救

老闆考數學難題「解開就給內用」　神人算出來了！網見詳解全傻眼

momo清潔員疑染疫　分流上班員工憂跨樓層感染

醫護粉專曝疫苗「封緘檢驗」辛苦流程　怒嗆：別再靠北食藥署太慢

紓困4.0／被強制停業　竟要證明業績衰退才能申請！

疫情搭計程車「付錢用丟的」　運將嘆：何苦呢？該怕的是我⋯

本土疫情已趨緩？台大醫潑冷水「高興5秒就好」　一張圖曝關鍵點

桃機貨運量去年名列「全球第四繁忙」　每日超過萬人進出站區

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

慈濟出手！透過各種管道洽購疫苗　捐10億元物資防疫紓困

竹縣也有防疫旅館了！竹北悅豪飯店6／4起投入徵召　網讚：你們很棒

只有佛光山手握疫苗！他曝「原本要捐第三世界」：家鄉有難要救

老闆考數學難題「解開就給內用」　神人算出來了！網見詳解全傻眼

momo清潔員疑染疫　分流上班員工憂跨樓層感染

醫護粉專曝疫苗「封緘檢驗」辛苦流程　怒嗆：別再靠北食藥署太慢

紓困4.0／被強制停業　竟要證明業績衰退才能申請！

疫情搭計程車「付錢用丟的」　運將嘆：何苦呢？該怕的是我⋯

本土疫情已趨緩？台大醫潑冷水「高興5秒就好」　一張圖曝關鍵點

桃機貨運量去年名列「全球第四繁忙」　每日超過萬人進出站區

央行示警　壽險業面臨較高股市、利率風險

婆婆上廁所不沖水！用10元「易開罐芳香劑」　她怒：濃到頭暈想吐

慈濟出手！透過各種管道洽購疫苗　捐10億元物資防疫紓困

日本仙台市採購鳳梨表達支持　黃偉哲：台南芒果也要旺旺來！

印度人深信「5G散播新冠病毒」　狂毀20座基地台！民眾WFH慘斷網

美籍男無罩遇警竟嗆「口罩是垃圾」　3小時後路邊抽菸又被抓

快訊／台北女突墜落「2樓遮雨棚」！鄰居聽巨響嚇傻

快訊／總統府憲兵確診　2名同寢室弟兄篩檢結果出爐

千名外國人海灘無罩轟趴！證實竟是駐韓美軍　嘆：美國爸爸無法可罰

《上流戰爭3》本周就要開播　「導演遞辭呈」幹到今天！

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

盧秀燕罕見動怒　開頭怒嗆蔡英文

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

今確診+校正回歸「共347例本土」新北171例最多　各縣市分佈曝光

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

更多熱門

關鍵字：

個人隱居日租辦公室

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

李千那「從沒想過會被詐騙」！

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

盧秀燕罕見動怒　開頭怒嗆蔡英文

更多

最夯影音

更多
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面