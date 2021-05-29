快訊／侯友宜宣布中和區機動篩檢站成立　啟用期間地點曝光！

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜29日宣布新增一處機動篩檢站，在中和積穗活動中心，由怡和醫院作為後勤支援，並關閉板橋機動篩檢站，將於明早啟用，加上原有板橋、土城、中和、雙和、永和、新店、泰山、樂生九處社區篩檢站，共計10處篩檢站，總篩檢量能可達2600人。





▲快篩站。（圖／記者李毓康攝）



衛生局表示，社區篩檢站優先採檢以有萬華高風險區活動或接觸史者為優先，欲篩檢的民眾也務必攜帶健保卡、全程戴醫用口罩，切勿搭乘大眾運輸工具。

【中和機動篩檢站】

服務醫院：怡和醫院

積穗市民活動中心（員山路455巷10號）

服務區域：中和

服務量能：每日300（首日上午100）

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

原九處社區篩檢站

【三重聯醫篩檢站】

服務醫院：新北市立聯合醫院

服務區域：三重、蘆洲

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【雙和社區篩檢站】

服務醫院：部立雙和醫院

服務區域：中和

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【板橋聯醫篩檢站】

服務醫院：新北市立聯合醫院

服務區域：板橋、三重

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【土城長庚篩檢站】

服務醫院：土城長庚醫院

服務區域：土城、中和

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【永和耕莘篩檢站】

服務醫院：永和耕莘醫院

服務區域：永和、中和

服務量能：每日200

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【新莊樂生篩檢站】

服務醫院：部立樂生療養院

服務區域：新莊、樹林

服務量能：每日100

服務時間：網路預約，09：30開始篩檢

【泰山輔大篩檢站】

服務醫院：輔大醫院

服務區域：新莊、泰山

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【中和社區篩檢站】

服務醫院：永和耕莘醫院

服務區域：中和、永和

服務量能：每日200

服務地點：山北市民活動中心(鄰山北公園旁)

中和區莊敬路49巷29弄2號

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【新店耕莘篩檢站】

服務醫院：新店耕莘醫院

服務區域：新店、中和

服務量能：每日200

服務地點：新店交通公園

新北市新店區民族路109號

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢