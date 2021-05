獨／抗疫MV曝搶命採檢實景！醫遭民宿禁入...民眾一句辛苦了揪心

▲▼高雄長庚的急診醫護拍下真實的抗疫畫面製成MV ,用音樂、歌聲為台灣醫護打氣。(圖/記者吳奕靖翻攝)

記者吳奕靖/高雄報導

新冠疫情嚴峻,對台灣的醫療量能是嚴峻考驗,高雄長庚的醫護錄下院內搶救病患、為民眾採檢真實的一面,製作《愛,無懼》、《親愛的台灣人》2首MV,包辦詞曲,盼用音樂、歌聲為台灣醫護打氣,因為「你是疫情中最美麗的白雲藍天」,也希望大家能為台灣加油。

高雄長庚急診團隊與護理部,日前透過網路悄悄上了一段影片《愛,無懼》,影片一開始,是擔任醫師的父親接到孩子來電,問「爸爸可以不要去醫院上班嗎?」因為醫院有病毒,雖是童言童語,卻掩不住擔心,不過父親回「不要怕,爸爸會保護自己」。

隨後場景轉到急診室,可看醫護上診前配戴防護裝備,急診急救的場景, 而脫下口罩時臉上的壓痕,則是光榮印記。另部MV《親愛的台灣人》,也錄下搶救病患、為民眾採檢真實的一面。

參與MV製作的醫師蔡明達、莊柏群醫師、黃國禎表示,去年國外有句話:We stand here for you,you stay at home for us!表明醫療人員會站在第一線,並希望大家(民眾)能好好在家保護好自己不要亂出門,此想法催生了MV中的這首歌「我會為你徛佇遮、請你把我惜命命」。

他們也說,現在天氣真的非常熱,採檢區都在戶外,往往站在外面一個小時,就會從頭髮濕到內褲,就會非常的濕,雖然辛苦,但是聽到民眾說聲「辛苦了」,感覺真的很窩心。



但也提及,之前去偏遠地區支援,訂一個月民宿,「結果對方知道我是醫療人員,就把我退宿,不過這也是少數,而且這間地方醫院的人知道,立刻幫我聯絡的更好的地方」。他們提醒「民眾其實不用害怕,因為我們是最早、最早打疫苗,且要幫人採檢、醫療,我們一定是用最高的嚴格標準,要求自己,保護自己,所以不要把我們當作感染源」。





另強調,疫情雖變化莫測,但大家別過度恐慌,增加疫苗施打的比例,可以戰勝這個疾病。

▲參與MV製作的醫師蔡明達、莊柏群醫師、黃國禎 。(圖/記者吳奕靖翻攝)

