獨／抗疫MV曝搶命採檢實景！醫遭民宿禁入...民眾一句辛苦了揪心

▲▼高雄長庚的急診醫護拍下真實的抗疫畫面製成MV ，用音樂、歌聲為台灣醫護打氣。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

新冠疫情嚴峻，對台灣的醫療量能是嚴峻考驗，高雄長庚的醫護錄下院內搶救病患、為民眾採檢真實的一面，製作《愛，無懼》、《親愛的台灣人》2首MV，包辦詞曲，盼用音樂、歌聲為台灣醫護打氣，因為「你是疫情中最美麗的白雲藍天」，也希望大家能為台灣加油。

高雄長庚急診團隊與護理部，日前透過網路悄悄上了一段影片《愛，無懼》，影片一開始，是擔任醫師的父親接到孩子來電，問「爸爸可以不要去醫院上班嗎？」因為醫院有病毒，雖是童言童語，卻掩不住擔心，不過父親回「不要怕，爸爸會保護自己」。

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隨後場景轉到急診室，可看醫護上診前配戴防護裝備，急診急救的場景， 而脫下口罩時臉上的壓痕，則是光榮印記。另部MV《親愛的台灣人》，也錄下搶救病患、為民眾採檢真實的一面。

參與MV製作的醫師蔡明達、莊柏群醫師、黃國禎表示，去年國外有句話：We stand here for you,you stay at home for us！表明醫療人員會站在第一線，並希望大家（民眾）能好好在家保護好自己不要亂出門，此想法催生了MV中的這首歌「我會為你徛佇遮、請你把我惜命命」。

他們也說，現在天氣真的非常熱，採檢區都在戶外，往往站在外面一個小時，就會從頭髮濕到內褲，就會非常的濕，雖然辛苦，但是聽到民眾說聲「辛苦了」，感覺真的很窩心。



但也提及，之前去偏遠地區支援，訂一個月民宿，「結果對方知道我是醫療人員，就把我退宿，不過這也是少數，而且這間地方醫院的人知道，立刻幫我聯絡的更好的地方」。他們提醒「民眾其實不用害怕，因為我們是最早、最早打疫苗，且要幫人採檢、醫療，我們一定是用最高的嚴格標準，要求自己，保護自己，所以不要把我們當作感染源」。





另強調，疫情雖變化莫測，但大家別過度恐慌，增加疫苗施打的比例，可以戰勝這個疾病。

▲參與MV製作的醫師蔡明達、莊柏群醫師、黃國禎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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