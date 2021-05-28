台體大確診日籍教練1傳3！女友和2同事染疫　急召87人PCR檢測

▲台中市長盧秀燕28日舉行防疫記者會，公布除了朝陽夜唱團又有新增個案外，包括台體大、東區以及潭子立揚鞋業都有群聚案。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

曾帶隊到台南參加全大運的20多歲台體大日籍教練案6350昨（27）日確診，其足跡遍及台中一中商圈、台南餐廳、寶雅、水果行等，今（28）日又傳該名日籍教練在台體大的兩名同事也確診，但未列案號，另外日籍教練在台北的女朋友也染疫，總計台體大日籍教練傳播鏈已來到4人。至於先前傳出的台體大學生、同時也是健身房教練案3411，與日籍教練有無關連，還要再查。

針對案6350台體大教練及兩名確診尚未編號同事，市長盧秀燕表示，案6350確診後，市府火速在28日早上成立台體大前進指揮所，針對教職員64人、學生17人、家人6人，共87人進行快篩及PCR檢體採檢，檢體全數急送芮弗士實驗室檢驗，發現2名同事確診，另有1人快篩陽性。

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根據疫調，這位台體大日籍教練，去年3月入境後未再出境，5月16日出現嗅覺、味覺異常，25日到醫院採檢確診，由於該名教練曾帶隊到台南參加全大運，引起民眾擔心，對此台南市長黃偉哲說，該6350案在5月13日來台南參加全大運，惟主辦單位成大當天接受台南市政府建議，停辦全大運，所以個案並未進入全大運會場與選手接觸，也避免傳染鏈發生。

▲台體大群聚關係表。（圖／市府提供）



▲台體大消毒畫面。（圖／台中市環保局提供）