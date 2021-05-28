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拚10月底6成民眾打第1劑疫苗　陳時中：6成覆蓋率可控制疫情

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情爆發，外界關注我國疫苗到貨、接種等情形，指揮中心日前公布，至8月底約有1千萬劑疫苗可以到貨，指揮中心指揮官陳時中上午於立法院表示，年底前一定打得完，預計10月底之前完成6成疫苗覆蓋率。他下午進一步回應，根據屆時可能到貨數量，且火力全開接種，國人完成第一劑接種比例可以達到6成。

國內目前取得三批新冠疫苗分別是直接洽購的AZ疫苗與COVAX分配2批AZ疫苗，總計60萬餘劑，而從今天開始，最新一批COVAX分配41萬多劑開始提供第一至三類優先對象接種；今日下午另有首批莫德納疫苗15萬劑到貨，完成檢驗封緘之後也可加入接種。

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國民黨立委曾銘宗上午提問指，政府宣稱8月底會有1000萬劑疫苗，詢問疫苗到底要打多久，在年底前是否能全數打完。陳時中回應，「不是說到月底突然1000萬劑來，是陸續幾個月會來」，政府根據進來的量，當然會做適當的分配，「我相信在年底一定會打得完」。

陳時中也提到，要看疫苗供應的量，如果要覆蓋到六成，等於是1300萬至1400萬，到8月底可能還沒有辦法達到，總數僅能達到1100萬；按照目前預計的情況，可能要到9月、10月才能供應到那樣的量，希望在10月底能夠完成。

陳時中下午於記者會說明，自己在立法院說明是如果火力全開，普遍第一劑接種可以達到六成。他說，學者推估六成以上可以有社區防護力，而自己過去觀察其它國家接種疫苗，覆蓋率兩成還看不到成效，四成才漸漸會有不錯效果，到了六成才真的能把疫情壓抑下來，希望儘速達到六成以上。

陳時中也提到，疫苗在前一段時間是打不完，現在則是煩惱都沒剩。昨天接種了7696劑，總計接種33萬多人次。其實原本兩批加起來應該是31萬多劑，因為疫苗原本裝填就有預計消耗的數量，裝得比較多，也感謝醫療界的朋友，使用時非常撙節，每瓶平均接種10.5人，使用非常完整，效率很高，現在這兩批已經用完了。

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