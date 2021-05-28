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台東男網PO「政府徵口罩國家隊...大漲一波」　吃官司了

▲▼黃姓男子於個人臉書貼文「政府要徵收口罩廠入國家隊...又是大漲一波」假訊息。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼黃姓男子於個人臉書貼文「政府要徵收口罩廠入國家隊...又是大漲一波」假訊息。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東黃姓男子日前於個人臉書張貼「聽工廠說…政府要徵收口罩廠入國家隊，到時候又是大漲一波，又要實名制…」。經民眾檢舉由警方向衞生單位查證為不實訊息，黃姓男子由警方調查後，移送台東地檢署偵辦。 

台東縣警察局日前接獲民眾檢舉有人於個人臉書張貼「聽工廠說…政府要徵收口罩廠入國家隊，到時候又是大漲一波，又要實名制…」。該訊息經東縣政府衛生局證實為假訊息。黃姓男子經通知到案說明並坦承不諱，警方以違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、醫療器材管理法等罪名移送台東地方檢察署偵辦。 

▲▼黃姓男子於個人臉書貼文「政府要徵收口罩廠入國家隊...又是大漲一波」假訊息。（圖／台東縣警察局提供，下同）
   
台東縣警察局局長趙瑞華呼籲，切勿杜撰不實訊息，接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，並請先向警方報案。此外，疫情期間勿貪小便宜，藉由販賣口罩等醫療用品賺取不法之暴利或利益，以免觸法。
   
依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條：「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。」，另販賣醫療用口罩必須領有許可證明，沒有許可販賣口罩，將違反藥事法，處新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰，如進而誇大醫療效能之標示或宣傳者，將違反醫療器材管理法，處新台幣60萬元以上2500萬元以下罰鍰。

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