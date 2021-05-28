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女友劈腿...他在「只有男人知道」的地方　發現無辜小王告解信

一名男子遭女友背叛，竟在意想不到的地方發現小王留下的吿解信。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

發現伴侶出軌總是令人難過，不過國外一名男子，竟在意想不到的地方，發現小王留下的告解信。原來苦主的女友，趁他不在家時，帶了其他男人回家過夜，但對方發現女子名花有主後，內心感到愧疚，於是在馬桶墊下藏了一張告解紙條，高端的藏匿位置引發網友熱烈討論。

綜合外媒報導，國外一名男子日前在推特上悲傷發文，表示自己的女友趁他出門時，帶了其他男人回家過夜，當他回家準備上廁所，一如往常掀起馬桶墊，卻發現底下黏了一張神祕字條，仔細一看竟是女友的偷情對象留下的，讓他頓時晴天霹靂。

紙條上用歪七扭八的字寫著，「這個小妞隔天早上才告訴我她有男友。我很抱歉用這種方式告訴你，但如果我是你，我會想要知道這一切的。抱歉了，兄弟。」原來女友背著他，帶了陌生男子回家偷情，不過對方得知女子有對象，便在「只有男人會發現的地方」，留下紙條坦承實情。

小王將告解紙條用膠帶黏在馬桶坐墊下方。（翻攝自@kingmal_27 TikTok）

推文曝光後被轉貼到TikTok及Reddit，吸引大批網友朝聖，許多人大讚小王「真是個狠角色」「尊敬這個男的」「我會甩了女友然後和這傢伙當朋友」「藏在這位置真的太絕了」；不過也有網友質疑，小王如何能不被女子發現，取得紙筆寫下字條，甚至找到膠帶並拿進廁所黏貼。


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