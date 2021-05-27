北市ICU沒床了！確診者在急診等到死　醫曝：下週死亡數速升

記者張乃文／台北報導

雙北醫療量能逼近崩潰，醫院一床難求！除了台大醫院院長發聲呼救、北市聯醫工會也緊急求救，如今第一線醫師更親拍影片沉痛呼籲雙北政府及中央「好好坐下來談」。除此之外，醫師也提到，許多病人都是在上週發病，現在開始，會有諸多進入重症的人，「下週死亡數更預見可能會快速提升」。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師醫師姜冠宇今拍影片親曝前線狀況，他提到，目前「北市重症加護病房的床位已經完全都沒有了」。至於專責病房一人一病室的原則已經被打破，因為「急診有確診者等到死、等到掛」。

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▲前線醫師親曝第一線醫療狀況。（圖／記者李毓康攝）

姜冠宇指出，現在以2人一病室的處置方式，除了盡量安排「家人或同感染源」，也會盡力以病程、發病日相同者同房，確保能同時出院。但他認為，這樣的處置未來仍可能產生爭議，假設兩位患者同時住進來，可是治療總會發生不同步的情況，或是有人好好的，到後面病情發生變化，假設2人一室中，其中一位患者先出院，另外偏穩定的患者留下來，而後補上的病人病毒濃度較高，就有可能發生病毒量低的患者又再次被感染的情況。

不只病床不夠、連清消的人力也不足，姜冠宇指出，2人一病室目前放置了漂白水在共用的病房廁所，因為沒有清消人力，前一個患者上過廁所後，就要自行先用漂白水將廁所清消再使用。他直指，若情況不改善，「沒有簾幕的情況下，發生病人眼睜睜看著另一床病人被插管、或是看著另一個被病毒選上的病人轉重症、接上呼吸器、最後死亡的過程」基本上未來都可預見了。

▲醫師認為，現在的情況簡直是「開放式地獄」。（圖／記者屠惠剛攝）

「不要認為專責病房是輕症病房」姜冠宇指出，這樣說根本不符合事實，現在與SARS的經驗不一樣，已經是「開放式的地獄」，就是會有源源不絕的病人進來，吃垮醫療量能，即便重症比例沒有SARS當時多，可是母數在傳染力下會拉大，重症的總數還是會超出醫療能支持的能量。

姜冠宇直言，很多病人的發病日都是上週，換言之，從現在開始會有不少人進入重症，「下週死亡數更預見可能會快速提升」，但他也無法給出數字。

最後，姜冠宇表示，關於重症資源究竟要重症病人南送、爭取床位，還是要專業人力與清消物資北上支援，「我沒有答案」，但這很明顯是全國統籌問題，他希望「雙北市和中央可以打破政黨、打破政治對立，大家好好坐下來談怎麼辦」，不然醫護和病人就是一直不斷在大量消耗下受創。醫師呼籲「地獄，是大家要共同面對的；辦法，是大家要一起來想的」。