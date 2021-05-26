從萬華搬回宜蘭...1幼童染疫　母親23日確診祖父母一採陰

▲宜蘭26日召開防疫記者會。（圖／翻攝自宜蘭新聞科Youtube）

記者林冠吟／宜蘭報導

國內疫情仍然嚴峻，台灣本土病例已經超過一周連續天天破百，26日指揮中心公布台灣本土病例新增302例，校正回歸331例，其中宜蘭新增2例，累計共有51例，宜蘭縣政府也在下午3點召開防疫記者會，公布確診者足跡。其中案5975為一名幼兒，平時住在萬華，由外公外婆照顧，由於日前外公外婆居住的地方出現確診個案，母親將幼兒接回宜蘭交由祖父祖母照顧，不過母親於23日確診，幼兒26日採檢後也為陽性反應，祖父祖母為陰性。

宜蘭縣政府公布26日確診的2案中，案5974是50多歲女性，為案4990的家人。案4990在5月19日從臺北回到家中，於25日確診，衛生局已匡列案5974居家隔離並同時採檢，於26日確診，CT值13。考量當地的生活習慣，以及案家本身提供的服務具普及性，衛生局已派遣醫療團隊進駐當地，擴大進行篩檢服務，阻絕任何可能的傳染源。

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另案5975是幼兒，本來是和爸爸、媽媽、外公、外婆和阿姨住在臺北萬華區，由於外公、外婆住的里曾舉辦活動，且同行有人確診，5月16日該案的父母就把他帶回宜蘭讓祖父、祖母照顧，不過，案5975的母親於5月23日在臺北確診，該案及照顧他的祖父、祖母及姑姑在5月24日進行採檢，結果孩子於26日確診，CT值23，其他人為陰性。

宜蘭縣長林姿妙也向民眾呼籲，由於警消人員確診案例頻傳，縣府未來將與中央同步，只要民眾未戴口罩將不再勸導，直接開罰，希望民眾外出一定要配戴口罩，體恤警消人員，共同度過疫情難關。

▲▼宜蘭26日確診者足跡與關係圖。（圖／宜蘭縣政府提供）