指揮中心告誡假訊息　花蓮女照傳「政府不買3千萬劑疫苗」慘了

▲花蓮婦人在網路群組散佈不實疫情相關訊息並請網友散發分享。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情嚴峻期間，全民應共同齊心防疫，勿製造恐慌；日前花蓮有民眾透過通訊軟體散播「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」等不實訊息，幸賴檢警立即查獲，安定民心。



中央流行疫情指揮中心年5月20日發布新聞澄清「從未有購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」，不料花蓮仍有民眾在網路上散播「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」之相關訊息，花蓮縣警察局獲報立即指派刑事警察大隊展開調查，發現鄭姓婦人於防疫期間未經查證散播不實訊息行為屬實，警方以涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移請花蓮地方檢察署偵辦。

▲散播不實訊息依法最高可罰300萬。

花蓮縣警察局局長蔡丁賢呼籲，全民共同防疫期間，相關訊息均應以「中央流行疫情指揮中心」或各縣市政府發布之各項訊息為準，民眾對於其他管道獲悉的相關疫情資訊應詳加查證，切勿散播未經查證之不實言論訊息，以免觸法。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定：「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣幣三百萬元以下罰金」，民眾不可輕忽而觸法。

花蓮警方呼籲，民眾發現不實訊息時，請向警察單位及防疫單位或撥打1922防疫專線舉報。防疫不分你我，請齊心配合政府防疫措施，共同抵禦疫情危機。

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