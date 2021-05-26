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醫療資源緊繃！柯文哲曝「救護車找不到醫院送」　關鍵期解除「1人1室」規定

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎持續延燒，確診數暴增也重擊台灣的醫療能量。台北市長柯文哲25日表示，病人在累積，「疫情我只能說它沒有擴大，但事實上它沒有緩解」，目前每個醫院的量能非常緊繃，甚至出現救護車繞來繞去找不到醫院可收的情形。柯說，先前中央規定「一人一室」，現在要解除這個規定，「過去太平盛世大家要優雅、要隱私權，現在不能讓大家這麼滿意了」。

▲▼柯文哲25日視察北市醫院。（圖／北市府提供）

▲柯文哲25日視察北市醫院。（圖／北市府提供）

指揮中心25日公布，新增281例本土個案，分布以新北市154例最多，其次為台北市49例。台北市長柯文哲25日下午召開記者會表示，「疫情我只能說它沒有擴大，但事實上它沒有緩解」，這禮拜最緊急的是醫療量能。

柯文哲表示，一般發病開始是流鼻水、頭痛，症狀類似感冒，7天後才會覺得變肺炎、會喘，不好的話大概會變命危，「從感染到進加護病房，差不多是3周的時間」。台灣因為醫療能力好，從過去發病的病人都在進加護病房，讓重症病人會留在醫院，但也導致慢慢把醫院床位占滿。

這段時間為了讓醫療能量更有效使用，開設集中檢疫所、防疫專責旅館，讓輕症、無症狀者去住，但整個醫療體系調整需要時間，也不是一個方法出來就能馬上成為非常有效率的系統，需要時間，「這週將是醫療量能最緊繃的時刻」。

▲▼柯文哲25日視察北市醫院。（圖／北市府提供）

柯文哲也透露，從前天晚上到今天陸續去北市的醫學中心檢查，的確每個醫院量能緊繃，才會聽到有救護車找不到醫院能收治的情況，「這週最困難大概是醫療量能問題」。

也因爲如此，柯文哲才公開呼籲醫院，以前病人少時，可以採取「一人一室」，現在病人太多，沒辦法要求完美、隱私，一室可以就放兩人，「現階段先求有，再求好」，現在只能做到男病人、女病人分開；至於布幔區隔，減輕醫療負擔為主，東西越多要消毒的越多，因此不必要的隔間就不需要。

柯文哲提到，目前北市專責病床有534房，解除「一人一室」的話床位可以再增加，各大醫院都已在做調整。此外，北市府日前要求各醫院開設專責病房，裡面要有抽風機、負壓隔離病床，預計下禮拜上線，屆時醫療資源緊繃的情況就能解除，「所以這禮拜，北市最重要課題就是解決量能不足的問題」。

▲▼柯文哲25日視察北市醫院。（圖／北市府提供）

▲▼柯文哲25日視察北市醫院。（圖／北市府提供）

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