北市疫苗剩20劑還是7千劑？　鍾沛君2點批指揮中心玩文字遊戲

記者黃翊婷／綜合報導

「疫情當前，請中央指揮中心不要再為難台北市！」國民黨台北市議員鍾沛君25日晚間在臉書PO文抨擊，台北市衛生局能運用的AZ疫苗只剩下最後20劑，指揮中心卻說台北醫療院所的疫苗還有7000多劑，這根本就是「張飛打岳飛」，在玩文字遊戲，「我只知道，民眾都在等疫苗，我們都想好好活下去，疫苗是唯一解方！給我們疫苗，停止政治操作！」

▲疫苗是解決疫情的最終方案。（圖／記者林敬旻攝）

鍾沛君在文中提出2點，質疑指揮中心在裝傻，首先，台北市長柯文哲25日提到，台北市政府管轄的AZ疫苗只剩下20劑，這是台北市衛生局最後能運用的疫苗劑量，當日已有20名醫護在北市聯醫接種，於是柯公開這個狀況並與語重心長重申，「疫苗是解決疫情的最終方案」，言下之意是，台北市政府能調配的劑量只剩20劑，無法支援其他劑量已經歸零的醫院。

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結果指揮中心發言人莊人祥的回答卻是，台北醫療院所疫苗截至24日還有7000多劑。鍾沛君認為，指揮中心的回答是指位在台北市的醫院還有疫苗，根本就是「張飛打岳飛」，「堂堂指揮中心玩這種文字遊戲有意義嗎？」

▲鍾沛君抨擊指揮中心玩文字遊戲。（圖／記者湯興漢攝）

第二，鍾沛君強調，那7000多劑疫苗集中在11家醫院，台北市目前已知有10家醫院的疫苗已經全數打完，9家剩不到100劑，3家低於150劑，而且都無法再得到配發，「指揮中心摸摸自己的專業，這種庫存足夠嗎？」連優先施打醫護都已經數量吃緊，一般民眾更不知道要等到什麼時候。

最後，鍾沛君呼籲，在疫情延燒至全國的此刻，民眾都在等疫苗，「我們都想好好活下去，疫苗是唯一解方！給我們疫苗，停止政治操作！」

▼鍾沛君臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）