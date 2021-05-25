高雄「無罩淫業」轉戰出租套房　清純深V女變三寶媽...坦言怕怕的

▲高雄市警方查獲色情賣淫，同時掌握他們已經轉進「出租套房」淫業 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

日前《ETtoday新聞雲》報導《獨／直擊高雄「無罩淫業」！超胸熱褲妹藏房內 火辣人與人連結》，揭露高雄市情色業者在防疫期間轉進旅館營業，高雄市三民一分局發現破口趕緊追查，21日開始連續破獲3件，而且業者還非常囂張，轉進套房當中，還在網路強打「時間做好做滿」、「精心安排只為討好你」的廣告，不過再怎麼安排，似乎也逃不出警察的手掌心，這次被抓的是一名陸配，冒險賣皮肉錢，她說自己也怕怕的。

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22日高雄市三民一分局在轄區建國三路住宅套房當中，透過網路色情廣告，查到一起賣淫交易，而前一天警方才在轄飯店裡頭，查獲2件3人的賣淫，沒想到色情業者立刻從飯店「轉進」到住宅套房，改成「一房一鳳」來躲避查緝。據了解，這次被抓的這名賣淫女子是陸配，她自稱嫁來屏東已經10多年，可是家裡有三個小孩，不過她因為受不了老公，所以才離家到高雄生活，可是她什麼都不會，只能靠「賣淫」維生，就怕經濟來源斷炊，雖然疫情嚴峻，但仍冒險賣淫，坦言怕怕的！

▲高雄市警方查獲色情賣淫，同時掌握他們已經轉進「出租套房」淫業 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警方查獲色情賣淫，同時掌握他們已經轉進「出租套房」淫業 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

從16日開始，因爲疫情持續嚴峻，高雄市宣佈所有休閒娛樂場所停止營業，就連被稱為「排毒一條街」的九如路多數店家都已經配合關門停業，但還是有人以「轉移陣地」、「轉明為暗」或「改變交易型態」來營業，不過被《ETtoday新聞雲》揭露之後，媒體開始報導，分局發現破口，趕緊針嚴格執法，全力防堵防疫破口。

▲賣淫業者的色情廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



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