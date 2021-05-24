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AZ疫苗首兩批接種破30萬「只剩3萬劑可用」　今增4起嚴重不良事件

▲▼新冠肺炎AZ牛津疫苗3/22全台醫護人員率先開打，一早新北市長侯友宜便到亞東醫院視察疫苗開打情形。亞東醫院院長林芳郁以身作則帶頭接受AZ疫苗接種，院內許多醫護人員也紛紛響應排隊接受AZ疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠疫苗接種，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布最新AZ疫苗接種數據，到目前為止累計接種30.2萬人次，前兩批AZ疫苗僅剩下3萬劑可供使用。另今也公布新增4起接種疫苗後疑似嚴重不良反應通報，其中1名40多歲女性接種隔天出現臉臉麻、左手持續抖動，住院疑似腦梗塞，指揮中心初步研判無關聯性。

指揮中心發言人莊人祥說明，週末全台新增接種2223人次，其中公費接種2218人次，自費接種5人次；累計接種30萬2698人次，其中公費接種26萬1660人次，自費接種4萬1038人次。國內使用中的2批疫苗分別從AZ直接洽購與COVAX分配，莊人祥表示，目前為止剩下3萬劑可供使用。

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而日前到貨的COVAX第二批分配疫苗41萬劑，預計26日可以完成檢驗封緘，隔日開始配送使用。指揮官陳時中日前說明，這一批疫苗會保留控管一部份給第一線風險人員使用，相關使用額度今日開會討論，莊人祥會後受訪表示，預計明後天公布分配順位。

新增4起疑似嚴重不良反應，第一例為40多歲女性，接種當天出現雙手紅疹、眼皮腫脹、發燒及心跳加快，於次日就醫診治，目前症狀已緩解。第二為30多歲女性，接種3天內接種部位紅腫厲害，且有硬塊及發熱，未改善，接種後5日就醫，醫師診治疑似為蜂窩性組織炎，給予藥物並門診追蹤。

第三人為40多歲女性，接種後當日開始頭痛，全身肌肉痠痛、疲倦並有噁心、嘔吐，隔日發現雙前臂疑似皮下出血，因而就醫，經醫師診治需住院評估，入院時血小板數正常，目前已出院，持續追蹤關懷中。最後一例為40多歲女性，接種次日出現左半臉麻感及左眼窩痛，後續出現左手抖動，安排住院評估檢查，入院後血小板數正常，初步疑似腦梗塞，仍待相關檢查評估，住院診治中，莊人祥也提到，疫苗與腦梗塞無因果關係，應只是接種後接續發生。

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