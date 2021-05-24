彰化也爆養生館群聚！6女全中「病毒量極高」　去過的客人挫咧等

▲▼彰化 。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布彰化新增12例，沒有校正回歸，其中6例與水果商有關，今年總累計確診人數96例，其中新增的5例，全是與員林秀妃養生會館有關，總確診數有6人，縣府請5月1日至23日在員林市秀妃養生會館及5月19日有到伍鱔魚麵，民眾若發現身體不適應盡速聯絡衛生局。

彰化縣長王惠美與衛生局長葉彥伯下午3點召開線上直播防疫記者會時指出，目前居家隔離1191人，已完成篩檢6407人，今日新增12例之中，水果販賣商傳染鏈累計76案，另一個是新增單一名72歲阿公感染個案，累計8案。萬華家族聚餐傳染鏈新增2案，累計7案包括56歲女(岳母表姊)、 75歲女(岳父姊)；員林市內1家養生館群聚，新增5例。

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縣長同時公布確診者2處足跡，5月1日至23日在員林市秀妃養生會館及5月19日有到伍鱔魚麵，請民眾若發現身體不適應盡速聯絡衛生局。葉彥伯指出，有關養生會館傳染鏈都是在50歲上下，匡列的日期提前匡列到5月1日，6名大陸女子全部確診，另外已經有11名外籍人士確診。





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