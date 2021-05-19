五角大廈證實！美軍艦直擊UFO　技術領先美國1000年

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7 — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021

▲不明飛行物落海並消失。（影／翻攝自推特／Jeremy Corbell）



記者崔子柔／綜合報導

美軍奧馬哈獨立級濱海戰鬥艦（USS Omaha LCS12）日前在加州外海拍到不明飛行物（UFO），五角大廈也已經證實該影片的真實性，前美國軍官指出，這個物體的技術領先美國1000年，「令美軍難以防禦」。

根據《CNN》報導，美國網紅媒體人寇爾貝（Jeremy Corbell）15日在推特上傳一段影片，指出奧馬哈號在聖地牙哥外海時，戰情中心監控發現一個不明球狀飛行物在空中持續飛行超過1小時，最後沉入海底消失。

▲▼不明飛行物影片經五角大廈證實。（圖／翻攝自推特／Jeremy Corbell）



美國國防部發言人高夫（Susan Gough）證實影片為真，更表示「不明空中現象任務小組」（UAPTF）以將此事件列入調查。

美國退休海軍陸戰隊軍官卡希爾（Sean Cahil）指出，這個UFO展現比美國先進1000年的技術，「在當時讓美軍難以防禦」。美國前情報局副局長梅隆（Christopher Mellon）則說，「有人很可能在被我們找到之前，就先找到了我們」，他不排除這是來自外星人的技術，「現在我們有一個未知的威脅需要弄清楚」。