客廳殺妻塞紙箱！南投男「躲萬華數日」落網　時間與疫情爆發重疊

▲萬華大消毒，圖與本案無關。（圖／記者周宸亘攝）



記者高堂堯、鄒鎮宇／南投報導

南投一名周姓男子日前殺害妻子後，將其裝在紙箱內丟置屋內客廳。警方9日深夜獲報後開始追查，17日將周男逮捕歸案。警方表示，周男曾在台北市萬華區躲藏，剛好與疫情爆發時重疊，因此拘留與偵訊都採取防疫高規格，並依殺人罪嫌移送，檢方18日訊後向法院聲押獲准。

埔里分局表示，蔡姓女死者的父母發現多日未見女兒，9日深夜向警方報案，10日凌晨在警方陪同下到蔡女住處，請鎖匠開門而入，這才發現蔡女陳屍紙箱、被放置在客廳的角落，且現場留有周男坦承犯行的遺書。

周男犯後行蹤成謎，警方立刻成立專案小組，發現周男到各地藏匿，且以換裝、徒步、搭乘大眾交通工具等方式干擾警方辨識身份，但專案小組不眠不休跨越北中南地區，從周男親友得知，他會在17日中午12時30分於台北搭乘國光客運南下埔里。專案小組人員一路從台北尾隨，最終在南投埔里客運站將周男拘提到案。

警方指出，周男初步採檢為陰性，警方拘留他時也都有穿防護衣、戴口罩，並保持安全距離。檢察官18日透過視訊偵訊後，向法院聲請羈押獲准。

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