傳莫德納疫苗將抵台！　外媒分析：安全又有效「幾乎0重症」

▲周玉蔻透露，莫德納疫苗最快將在5月底抵台。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

資深媒體人周玉蔻18日獨家透露，莫德納、AZ疫苗將在5月底、6月中旬分批抵台，讓許多網友相當期待。莫德納疫苗是由總部位於波士頓的莫地德納製藥公司（Moderna）製造，目前在美、加、英等歐美國家被廣泛使用。外媒也在16日報導中，分析了莫德納疫苗的有效性與安全性。

莫德納疫苗如何對抗新冠肺炎？

印度《今日商業》（Business News）報導，莫德納疫苗共需施打兩劑，與輝瑞疫苗一樣屬於mRNA（信使核糖核酸）疫苗，會促使細胞製造新冠病毒的棘狀蛋白，免疫系統記憶這種病毒蛋白，往後遇到新冠病毒時便能辨識並做出攻擊。

▲美國生技公司莫德納（Moderna）總部位在美國麻州波士頓。（圖／路透）

疫苗保存條件？

莫德納疫苗可以在攝氏零下20度的環境（約等於家用冰箱冷凍庫溫度）之下穩定保存長達6個月，也可以在攝氏4度的溫度下冷藏保存長達30天。

是否安全有效？

莫德納疫苗第3期臨床試驗共有3萬多名受試者參與，結果顯示具有94.1%的有效性，對於新冠重症則具有完全的保護作用。另外，研究人員也確認沒有安全性的疑慮，最常見的副作用是注射部位的短暫疼痛，或是3天之內出現的頭痛或疲倦感。不過，這些臨床試驗大部分是在英國B.1.1.7、南非B.1.351等變種病毒大肆傳播之前進行的。

▲莫德納新冠疫苗第3期臨床試驗約有3萬多名受試者參加，當時並無出現安全性的疑慮。（圖／路透）

對變種病毒仍然有效？

隨後幾項研究調查了變種病毒逃脫莫德納疫苗免疫作用的可能性，其初步研究顯示，莫德納疫苗對南非B.1.351變種毒株的保護力略有下降。對此，莫德納藥廠更新了mRNA配方，以適用於B.1.351棘狀蛋白的變異，今年3月起，也開始進行1、2期臨床試驗，正在調查針對變種更新的疫苗是否擁有足夠的安全性與有效性。

臨床前進行的研究表明，新款疫苗可有效增加針對B.1.351變異的中和抗體，在已經接種兩劑疫苗的族群之中，施打增強劑疫苗後，體內也有更高數量的變異中和抗體。報導稱，莫德納可以迅速調整疫苗來應對新的變異，很大程度是歸功於mRNA先進技術，只需要改變疫苗中的病毒基因序列就能做到更新。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

居家不出門也可以囤貨！夏日消暑任選兩件95折

