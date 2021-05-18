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英《衛報》訪問邱淑媞！談台灣防疫破口　批「政府簡直在玩火」

▲藤井樹痛批邱淑媞。（圖／ETtoday資料照）

▲前台北市衛生局長邱淑媞稱，台灣政府先前放寬隔離規定是在玩火。（圖／ETtoday資料照）

記者張寧倢／編譯

台灣曾創下長達253天本土新增確診掛零的紀錄，卻在最近面臨了疫情的急遽升溫。對此，前台北市衛生局局長、前國健署署長邱淑媞接受英國《衛報》訪問表示，這是因為台灣政府4月中旬放寬規定，將機組人員隔離期縮至3天加上11天自主健康管理，又對入境檢測過於自滿，直言台灣當局「這是在玩火」。

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站。（圖／記者李毓康攝）

2003年SARS疫情時的時任台北市衛生局長邱淑媞向《衛報》表示，中央政府對入境者的篩檢過於自滿，同時又放寬了相關規定，「這是在玩火」（playing with fire）。邱淑媞警告，有關部門不該效仿英、美的緩解措施，而是應該以消滅病毒為目標，呼籲立即對全國實施封鎖，同時進行普篩，期間政府須為勞工提供經濟支持。

邱淑媞表示，中央流行疫情指揮中心（CECC）的防疫措施肯定有助於減緩病毒傳播速度，但是如果數字無法歸零，那麼確診數將在放鬆警戒之後再度上升，另外，台灣只把檢測重點放在有症狀、接觸史或旅遊史的人身上「是愚蠢的」，快篩站也只在萬華設點，直到17日才擴大至新北，這意味著可能還有更多未被發現的病例，「眾所周知，COVID-19在症狀出現前就會傳染。」

▲▼前台北市衛生局局長、前國健署署長邱淑媞。（圖／翻攝自Facebook／邱淑媞）

▲邱淑媞認為母親節假期、國中會考與大學生返鄉潮造成的病毒傳播可能還未顯現出來。（圖／翻攝自Facebook／邱淑媞）

邱淑媞提出近來3個大規模事件，可能有助於病毒散播，但目前可能尚未被檢出，包含8至9日的母親節週末、上周的國中會考以及大學改用遠距教學後的返鄉潮。澳洲墨爾本的拉籌伯大學公衛學院副教授瓦里（Hassan Vally）則認為，封鎖政策只是在爭取時間，使政府評估病例狀況之際，疫情可以不要變得更糟。

▲抑制新冠肺炎疫情擴散，國軍化學兵協助消毒台北車站站前等交通要站。（圖／記者林敬旻攝）

▲抑制新冠肺炎疫情擴散，國軍化學兵協助消毒台北車站站前等交通要站。（圖／記者林敬旻攝）

瓦里說，台灣從疫情初期開始就有「黃金標準」的防疫措施，社區的高度配合與非強制性要求民眾減少外出，是一個巨大的優勢，「這實際上會是一個未強制執行的封城期，而成果可能會在未來7天後揭曉。」

根據《衛報》報導，台灣2020年累計確診創下「不到1000例」的驚人數字，其中9成更是來自境外移入，隔離期間沒有感染源外洩，守住了253天0本土確診的紀錄，但自14日起卻連續新增29例、180例、206例與333例的本土確診，雙北檢測站報告的病毒陽性率為10%，台灣本土病例的9成都是在過去4天以內出現的報告病例。

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