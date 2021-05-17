傳與葡萄家族「足跡重疊」！彰縣長王惠美急澄清：不同時段

▲傳與葡萄媽媽到過同餐廳參加喜宴，彰縣長王惠美回應了 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

彰化疫情持續升溫，16日確診人數新增至15人，其中為「葡萄家族」染疫為最多，經統計，截至目前為止，群聚感染人數已達14人。此外，葡萄媽媽曾到全國麗園大飯店參加喜宴，後來同桌3人確診，喜宴賓客1300人全數匡列，而據悉，彰化縣長王惠美也在同天到過該飯店。對此，王惠美也回應了。

彰化縣長王惠美與副縣長林田富等人17日在新聞處前召開防疫記者會，而針對葡萄媽媽曾到過全國麗園飯店參加喜宴，衛生局16日晚間已緊急匡列1300人自主健康管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，17日有消息傳出，彰化縣長王惠美也在同天到過該飯店參加喜宴。對此，王惠美澄清，自己確實有同天到過該飯店，但她是參加晚上的喜宴，跟葡萄媽媽參加的時段不同。

此外，彰泰國中學生確診部分，其同班同學已經做居家隔離跟採檢，採檢結果到目前為止增加1位確診。今天開始停課後的14天內，請學校的所有的師生做「自主健康管理」，一旦有症狀，就要到醫院去就診採檢。

葉彥伯提到，該確診學生有參加第一天會考，會考考場接觸者的有兩位監考老師及42位學生，從今天開始一樣列為居家隔離的對象，希望在今日中午前聯絡到家長來安排採檢，儘速掌握疫情。

葉彥伯指出，截至目前為止，在這一波的疫情裡面，接觸者師生總共121位，教職員工有24位，學生有97位，這97位學生，一半是以上都是彰泰國中，其餘就是其他學校，其家庭中他的親人是確診個案。這些接觸者的教職員工及學生，都有通知學校，讓接觸者回家居家隔離，然後接觸者班級就是做自我健康管理，也是要做好平常的這些防疫措施。

【更多新聞】

快訊／新竹縣市跟進了！明起高三、國三生可請假不到校

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢 還搭937公車到圓山

台中確診者到過宮廟！上百學生「同框祈福」 市府出示監視器回應了