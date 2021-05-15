快訊／新北75例確診！　興仁花園夜市開第一槍宣布停業





▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／新北報導

中央流行指揮中心指揮官陳時中15日宣布雙北升為三級防疫警戒，昨日一夜暴增180人確診，集中於台北市萬華、新北市蘆洲區。市場處處長表示，新北市興仁花園夜市、林口夜市即日起停業。

雙北升級三級警戒，新北市下午召開記者會說明最新因應措施，對於餐飲業是否將面臨停業，侯友宜呼籲民眾盡量外帶，不要在餐廳食，若夜市小吃業沒辦法落實做到，梅花座、隔板、實名制，市府將會嚴格查察，希望大家遵照指引，若做不到就暫停營業，休息到5月28日請家共體時艱。

市場處會後說明，今日已向轄內所有夜市、賣場發出防疫公告，目前回報狀況夜市包括樹林興仁夜市，即日起停業到6月3日，林口夜市即日起停業到5月28日。

指揮中心表示，今日新增之180例本土個案為68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於4月23日至5月14日，居住縣市分別為臺北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園縣各4例、台中市及基隆市各1例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增之5例境外移入個案為3男2女，年齡介於20多歲至40多歲， 分別自菲律賓、印度、美國及越南入境 ，入境日介於3月7日至5月12日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；發病日介於5月2日至13日。

第三級警戒區域(臺北市、新北市)措施(時間5月15日至5月28日)：



關閉休閒娛樂場所外、觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、活動中心、展演場所(音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科學教育館、圖書館)及老人共餐活動中心等其他類似場所。

1.外出時全程佩戴口罩。

2.避免不必要移動、活動或集會。

3.停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。

4.自我健康監測，有症狀應就醫。

5.營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

6.職場及工作處所應遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

7.餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8.婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。

9.公共場域、大眾運輸加強清消。