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疫情炸鍋／HELLO KITTY熱氣球也取消！全台「活動異動統整」

▲2021澎湖國際海上花火節以LINE為主題，不過由於疫情升溫，活動宣布暫時停辦。（圖／澎湖縣政府提供）

記者彭懷玉／綜合報導

全台疫情失控，今暴增180例本土病例，使得大大小小活動相繼取消或延期。以下持續更新全台活動異動懶人包，提醒大家，若真要出門，務必戴好口罩、落實勤洗手並保持社交距離，保護好自己與他人。

▲▼為滿足廣大KITTY迷的期待，於鹿野高台首度開箱HELLO KITTY熱氣球。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲KITTY迷注意，鹿野高台HELLO KITTY熱氣球首飛於今（15日）宣布取消。（圖／台東縣政府提供）

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停辦
HELLO KITTY熱氣球首飛
2021台灣國際熱氣球嘉年華將在7/3盛大登場，最讓人期待的就是HELLO KITTY熱氣球，不過鑑於疫情大爆炸，原本預計在5/22舉辦首飛活動宣布取消，至於7/3登場的台東熱氣球嘉年華，將視疫情發展再安排。

桃園石門水庫熱氣球嘉年華
桃園石門水庫熱氣球嘉年華原訂6/19至6/27舉辦，因為疫情關係宣布停辦。

▲桃園石門熱氣球嘉年華因疫情宣布停辦。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

2021桃園繡球花季
原訂展至6/19的「2021桃園繡球花季」即日起緊急宣布停辦。其中，怡德休閒農莊、陽光休閒農莊、枕頭山五號農園暫時休園；包含假日及例假日接駁車、交通管制、借問站、流動廁所、活動攤位、主會場活動及閉幕活動全部取消。13家農場原訂的農事體驗也全數暫停。

台北大縱走指南茶香步道
原訂5/29舉辦的台北大縱走指南茶香步道導覽活動取消。

社子島濕地解說小築
即日起至6/8社子島濕地解說小築之環教活動暫停舉行。

微醺大飯店
即日起至6/8前場次全暫停。

2021碧潭水舞
原訂展演至5/22的2021碧潭水舞提前落幕，連同碧潭東岸設置約72公尺長、7公尺高的星光草皮光雕投影也會同步熄燈。

▲▼2021碧潭水舞秀。（圖／新北市政府提供）

▲2021碧潭水舞秀提前落幕。（圖／新北市政府提供）

冬山熱氣球嘉年華
今年三奇美徑「冬山熱氣球嘉年華」停辦。冬山鄉公所表示，考量疫情嚴重，決定停辦5/29稻浪音樂會和6/5起共計4天的熱氣球嘉年華活動，不過，今年規劃的梅花鹿騎自行車彩稻田在6月底收割前都能看得到。

端午龍舟嘉年華、外木山海上長泳、海洋老鷹嘉年華遊行、伊斯蘭開齋節
除日前陸續宣布取消端午龍舟嘉年華、外木山海上長泳活動，基隆市長林右昌11日宣布，今年的海洋老鷹嘉年華遊行、伊斯蘭開齋節等相關活動，因應疫情決定取消。

桃園「2021海風馬拉松」路跑活動、桃園開齋節、「2021桃園管樂嘉年華-管樂踩街」、「2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項」均取消。

5/15~6/16桃園馬祖新村市集活動-漫漫之村取消。

新竹市6/13、14端午龍舟賽取消。

原訂5/28~5/29舉行之2021池上春耕樂音悠揚大坡池活動宣布停演。

▲▼2021南庄花卉節,康濟吊橋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2021南庄花卉節「獻給媽媽貴婦下午茶」取消。（示意圖／記者蔡玟君攝）

南庄花卉節「獻給媽媽貴婦下午茶」取消。

嘉義 2021寶島仲夏節停辦。

延期
南庄花卉節
原訂5/29南庄花卉節亮點活動-花月夕照花卉餐桌延期，後續辦理日期將於確認後公告。

福隆國際沙雕藝術季
2021福隆國際沙雕藝術季原訂5/28開展，目前配合行政院指令，至6/8前停辦大型活動，因此沙雕季將延後開展日期，延到何時還未定，會再另行公告。

淡水漁人舞台
原訂5/22至6/6每週六日舉辦的「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理，重新舉辦的日期將視後續疫情走向再另行宣布，目前仍未定。

東管處「東海岸大地藝術節開幕場次及月光海音樂首場」延至7/22

  鵬管處「2021屏東觀光圈經典小鎮藝術嘉年華活動」延期

5/15及6/5的「愛玩中彰-小鎮旅展漫遊chill」活動延期

原訂5/15舉辦的香魚川路跑已延期到9/18舉辦

桃園6月份的龍舟競賽延至明年舉辦

澎湖花火節暫停至6/8

嘉義故宮南院馬拉松延期

台南安平漁光點點活動延期

6/6基隆潮境公園夏日海派音樂活動延期

台東最美星空音樂會6/5首場活動延期舉辦

5/22花蓮市公所健走活動延至10/16

▲今年首場星空音樂會宣布延期舉辦。（圖／台東縣政府提供）

ET快訊
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快訊／萬華擺攤賣茶婦「姊姊也染疫」！送醫畫面曝

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