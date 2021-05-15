獅子會長染疫遭瘋狂獵巫　侯友宜嘆：確診者都是無辜受害者





▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對五股獅子會爆發群聚感染，陳姓前獅子會長卻遭獵巫，新北市長侯友宜14日表示，當病毒沒有從「境外」這一道關卡防堵，已經進入國內後，所有確診者都是無辜受害者，在飲食共餐等場合實在很難防堵，因此希望外界不要指責染疫者，畢竟也是別人傳染給他，包括獅子會長，他也是被傳染者。

五股獅子會於5／6在蘆洲的大風車餐廳舉行30人的會長交接餐敘，前會長篩檢後確認染疫，接下來宜蘭、台北萬華區於3天內接連爆出25人確診，而獅子會長卻因生活活躍遭社會輿論攻擊、嘲諷，網路上更是梗圖齊發，更稱其為「蘆洲獅子王」。

對此，侯友宜表示，只希望該會長趕快康復，外界的訊息會讓他們壓力很大、很自責，大家應該替確診者們加油打氣，他們是無辜的受害者。

侯友宜強調，防疫要做就要做到最嚴格，否則發生破口就很麻煩，阻絕境外很重要，之前就向中央提過要入境者普篩，再加上居家隔離14天、自我管理7天，兩道關卡來阻絕，用最嚴格態度面對疫情。

侯友宜表示，他最擔心隱藏性的不明感染源傳播者多點爆發，目前衛福部公布的病毒基因序列與諾富特吻合，假設發現其他序列，若是印度變異病株，事情就麻煩了，因此務必採取全面防堵。

侯友宜也指出，他之前就一直喊要普篩，這兩天事情爆發出來，可以看到宜蘭、獅子會都與萬華有所連結，所以CDC就發了60萬通簡訊，當地也成立了快篩站，這樣的做法是正確的，多做快篩、普篩不會有錯。

侯友宜說，不管是台北市面對萬華高風險特區用快篩的方式，以及新北市針對所有的個案用29區大清消的方式，都是為了壓制疫情，同時也把所有病毒傳播途徑全面切斷，有效控制它蔓延。

日前諾富特疫情爆發，侯友宜於內部會議指出，假設這波疫情持續惡化、防堵不住，該封城的時候就封城，該超前部署就超前部署。昨本土案例暴增29例，侯友宜下午於應變會議後表示，目前是強化二級警戒的三級警戒邊緣，希望在現階段透過「堅壁清野」策略，把疫情全部堵住。

至於封城可能性，侯友宜強調，如果真的走到四級警戒，就類似上次兵棋推演中的區域封鎖，讓擴大管制發揮作用，但希望不要走到那一步，務必在二級警戒的時候就能夠有效的控制。