口罩銷售創2021新高！庫存有「6億片」一定夠　陳時中：大家盡量用

▲藥局口罩、乾洗手、酒精等防疫用品被掃空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內本土疫情連環爆，今日本土病例再增13例，引發民眾擔憂，各大賣場又出現搶購口罩、衛生紙的現象，對此，指揮官陳時中在記者會上透露，昨（12）日全台灣口罩販賣創2021年新高，大家提高警覺的態度很棒，但也不用太過於慌張，「口罩庫存絕對夠用，大家盡量用」。

陳時中表示，希望大家在疫情嚴峻的時候，把防疫新生活做好，要多注意身體健康，口罩戴好戴滿，也提及「昨日口罩的銷售量創2021年新高」，但去年已經很高，只是隨著疫情趨緩漸漸降下，「1.0口罩維持在40萬片，2.0口罩維持在10萬片，但昨天1.0口罩高達222萬片」。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中也強調，大家都提高警覺的心態很棒，但口罩絕對夠，去掉給醫療人員還有地方政府的用量，在倉庫裡還有6億多的庫存在，請大家放心，「需要用口罩就盡量用」。

經濟部政務次長陳正祺13日於院會後記者會表示，針對防疫物資經濟部做了很細緻的盤點，「光是口罩就有8億片的庫存」，政府所控管的防疫酒精，0.3公升的有48萬瓶，0.6公升有24萬瓶，台酒每天可生產400萬瓶，其他防疫物資包括，防護衣、全身式隔離衣、面罩、呼吸器等等，都非常充裕。