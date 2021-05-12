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社會 社會焦點 保障人權

嘉義男開車「滑手機」左右搖晃拒檢　警網圍捕起出毒品開山刀

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市警方11日於博愛路與北港路口發現一白色自小客車，形跡可疑，巡邏員警一度上前盤查，駕駛卻意圖逃離現場意外造成多輛汽機車及民眾受上，最後仍不逃警網圍捕，起出毒品及開山刀及瓦斯槍等。

▲毒蟲滑手機開車左右搖擺遭攔檢。（圖／記者翁伊森翻攝）

毒蟲滑手機開車左右搖擺遭攔檢。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲毒蟲滑手機開車左右搖擺遭攔檢。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲警方出動警網圍捕拒檢毒蟲。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，本月11日下午5點26分，一輛白色自小客行駛在嘉義市博愛路與北港路口，速度忽快忽慢甚至車況左右飄移，因此員警主動上前盤查，意外發現86年次李姓駕駛開車同時使用手機，警方隨即對其實施攔查，但李男拒絕，一度行駛到博愛路與中興路口時在紅燈情況下想要逃離，意外擦撞到一台汽車與兩台機車，造成一名騎士左腳腳踝擦傷。

▲毒蟲滑手機開車左右搖擺遭攔檢。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲警方起出毒品及瓦斯槍。（圖／記者翁伊森翻攝）

而後李男更加速逃離轉進興業西路，碰巧被另一位正在巡邏的員警蘇靖雅發現，蘇姓員警趕緊追捕，追捕過程中，駕駛開進巷子棄車衝刺跑步逃離，員警持續追了100公尺左右，最後在熱心民眾騎機車協助擋住去路，員警在興業西路與上海路口順利逮捕。

▲北興派出所所長林韋廷、員警蘇靖雅說明圍捕情況。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼北興派出所所長林韋廷、員警蘇靖雅說明圍捕情況。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲北興派出所所長林韋廷、員警蘇靖雅說明圍捕情況。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方在車上搜出一把瓦斯槍、一把開山刀、k他命的殘渣、k盤，也發現駕駛是毒品通緝犯，帶回派出所調查，依公共危險與毒品通緝解送歸案。

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