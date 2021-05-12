蔡英文面臨疫情3大挑戰　民進黨暫緩公投實體活動、強化網路溝通

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林悅翻攝）



記者陶本和／台北報導

在疫情升溫之際，對總統蔡英文的執政團隊而言，確實是內外交迫，除了因應當前新一波的防疫工作，還得面對8月的公投案，在此同時中國大陸持續在軍事、外交上壓迫。民進黨人士表示，在野黨肯定會借題發揮、政治操作，屆時想必多面受敵；不過，民進黨雖然拍板暫緩實體公投說明會，但已著手強化網路社群的溝通。

事實上，近期社會對於8月公投案的討論也持續增加，民進黨在過去一段時間來，集思廣益後確立對公投的態度，就是「四個不同意，台灣更有力」，並且原訂在12日中常會上，由蔡英文親自拍板此一態度，並且在會後由黨秘書長林錫耀召開週末政策說明首發場的記者會。

不過，中央疫情指揮中心下午宣布提升疫情警戒至第二級後，總統幕僚也立即檢視總統公務的相關行程，是否符合防疫規範，蔡英文也下令，民進黨是執政黨，必須以深作則，中央黨部必須配合指揮中心的指引，因此要求公投的實體活動做靈活調整，確保防疫工作的落實。

因此，民進黨在第一時間就發布通知暫緩5月16日首發場施政說明會，也宣布配合疫情指揮中心的指引，在6月8日前的相關說明會也會先暫緩舉行。同時，民進黨中央也透過黨務系統、Line群組與臉書，讓各縣市黨部、全體黨公職第一時間掌握資訊，並配合防疫。

據悉，在指揮中心下午記者會結束後，黨部便立即與立委們交換意見，大家一致認為，應該以防疫為優先，因此原訂召開的記者會也都順延，但以加強文宣、論述能量的方式，來進行社會溝通。

黨務人士說，在野黨對於公投的攻防從來沒有停過，甚至啟動宣講活動，在這新一波疫情挑戰下，可以預期在野黨會借題發揮、政治操作，一手批評民進黨政府的防疫作為，一手批評民進黨只顧防疫，不能談公投。

不過，黨務人士表示，儘管實體活動暫停舉辦，但「溝通不停、論述先行」，儘管防疫保持社交距離，但「透過社群，溝通零距離」，接下來仍會透過新聞發佈、網路社群，向民眾說明民進黨對公投「四個不同意」的溝通。

事實上，對於蔡英文而言，除了面對疫情升溫、8月公投案的挑戰外，在外交關係、軍事上也面臨極大壓力。舉例而言，5月24日將召開的世界衛生大會（WHA），即便今年台灣受到國際的支持有提升，七大工業國G7外交部長力挺、美國國務卿透過聲明支持，「對華政策跨國議會聯盟」在推特發布影片，稱讚台灣是力抗疫情的全世界典範，但再次因為中國大陸的政治力而被拒之於門外。

黨務人士表示，疫情會讓公投說明的實體活動暫停，但是台灣整體國家發展的狀況並不會停止，相反的因為疫情而來的各種挑戰也會更多，無論是防疫落實、經濟發展、外交關係等等，都是執政黨必須要整體因應的挑戰，所以確保執政方向正確發展，守住台灣防疫成果，更是執政黨當前重要的課題。

同時，民進黨發言人簡舒培也提到，國民黨立院黨團總召費鴻泰近期的發言，怒嗆疫情指揮中心指揮官陳時中「應該被槍斃」，引起社會撻伐，他還毫無悔意，更在節目中繼續嗆「應該被槍斃10次」。

簡舒培表示，顯然費鴻泰不僅認為自己沒有說錯話，更凸顯活在威權時代裡，用詞缺乏民主素養、理性，也徹底否定台灣防疫團隊及台灣醫護人員的努力，「相較國際友人齊聲肯定台灣防疫成效，並表達出將台灣納入世界公衛體系的重要性與必要性之際，很遺憾地，我們卻又看到國民黨出來大扯防疫後腿」。

▼總統蔡英文呼籲國人配合政府六大防疫措施。（圖／蔡英文臉書）

