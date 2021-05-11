客雅水資源中心增儲水槽「25噸→135噸」　廠商取水免等候

▲新竹市府11日再次舉行抗旱會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市日前降雨未解渴，水情持續吃緊，新竹市府今再次舉行抗旱會議，新竹市長林智堅說，北水局說明抗旱2.0計畫內容，中央將在頭前溪新增10口水井，屆時竹市總計將有27口水井，預計每日將可有3萬5千噸水源，都將挹注到自來水系統中。另外，竹市客雅水資源中心將增加RO儲水槽，預計一周內完工，完工後總儲水量將達135噸，並規劃竹科廠商專屬取水時間，盼打造「取水得來速」，全面提高竹科廠商取水效率，盼能稍緩水情。

林智堅說，對於抗旱，政府努力開源，頭前溪目前有17口水井，每日挹注約3萬噸水源進入自來水系統，經北水局評估後，將再新增8口水井，農田水利署也將開挖2口水井，總計將新增10口水井。所有水源都將進入自來水系統，供民眾使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對客雅水資源中心設有RO級移動式淨水設備，林智堅市長表示，客雅水資源中心每日可產出1000噸再生水，目前儲水槽僅25噸，每次只能加滿1台至1.5台廠商大型水車，其他水車只能再等待30分鐘，待機台製水，導致廠商取水效率不佳。

林智堅市長宣布，新竹市府將與水利署合作，將客雅水資源中心儲水槽從原來25噸增設至135噸，可滿足5台廠商大型水車，再規劃竹科廠商專屬取水時間，盼打造「取水得來速」，提高廠商取水效率。藉此善用每一份珍貴的水資源。

工務處補充，客雅水資源中心近兩周廠商取水量明顯增加，每日取水量都超過250噸，更曾達300噸，顯示儲水槽擴大確實有需求。目前儲水槽增槽預計一周內完工，屆時將增加廠商取水意願，每日取水量也將增加。

另外，工務處說明，北水局展開抗旱2.0計畫，已增加緊急海淡設施產水達1.4萬噸，水源都將進入自來水系統。

新竹市府說，節流部分，目前也向旅宿業者宣導減少使用游泳池、噴水池等設備，並建議旅宿業者向住客宣導節約用水、減少泡澡等。

新竹市府再次呼籲，政府努力找水、企業努力節水、市民努力省水，期盼市民在生活中落實節水，節今日之水、解明日之渴。