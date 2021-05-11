密封電梯突爆炸！4大人1嬰兒「慘遭烈火吞噬」　30秒實況畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

成都驚傳發生一起電動車在電梯內爆炸的慘案！事發電梯監視器畫面顯示，在一個運行中的電梯內，乘坐有3名男子和1名女子，該名女子還懷抱嬰兒，其中一男子扶著電動車。電梯門關閉後不久，電動車突然冒出濃煙，隨後發生爆炸，所有人無法逃生，全部被烈火吞噬，相當恐怖。

慘案發生在5月10日19時34分，造成5人受傷，其中包括1名嬰兒。另有一則事發影片顯示，事發女子坐在社區花壇邊緣，部分衣物被燒壞，她和懷中的嬰兒身上均有燒傷；嬰兒傷勢看起來較為嚴重，有圍觀者試圖拿紙輕拭嬰兒臉部，被其他人制止。

▲事發電梯內有4個大人1個嬰兒。（圖／翻攝自影片）

事發地為成華區龍潭街道辦下轄的叢樹家園小區。5月10日晚，該社區一名住戶透露，上述事件造成5人受傷，「都被送到了醫院」、「相關影片在屋主群組中流傳，大家都很震驚。」

該住戶稱，「叢樹家園小區屬於拆遷安置房，去年底剛剛交房，目前很多住房尚在裝修中，因此管委會沒有那麼嚴格，常有屋主或租客推電動車上樓的情況。」

該小區所屬的龍潭街道辦一名工作人員證實，5名傷者已被送往醫院救治，街道辦一直在跟進相關情況，暫未出現人員身亡情況。

▼電動車在電梯裡爆炸。（圖／翻攝自影片）