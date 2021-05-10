案1187機師和染疫飛行教官同車 　是否判本土？陳時中：可能性高

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

華航諾富特案再增4名相關個案！指揮中心公布今日新增3例本土與1例調查中，感染源調查中個案為華航機師案1187，他4月底曾經執勤至美國，返國後機師採檢陰性，後來5月2日與案1183飛行教官搭乘同一部車到公司，被匡列為接觸者，因有症狀採檢確診。指揮官陳時中認為可能是與案1183接觸傳播，但現階段卻沒有判定為本土，他表示，後續會進行基因定序再做綜合研判。

指揮中心指出，案1187為本國籍40多歲男性，為某航空公司機師，今年4月20日至4月22日曾執勤至美國，4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月2日曾與案1183搭乘同一部車至公司。個案5月6日出現發燒症狀，僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183居家隔離接觸者，同日個案因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值16)，感染源調查中。

陳時中表示，該案有國外活動史，接下來回到台灣，5月2日與案1183到公司做相關訓練搭乘同班車，所以這裡面可看出接觸可能性相對增高，最有可能是1183接觸傳播。

但該案仍列調查中並非本土，陳時中解釋，這樣寫是希望讓機師染疫圖像更清楚之後再來判定，先前確診案1183飛行教官，他與案1153機師接觸，本土可能性高，1187與1183接觸，我也抱同看法，但還要後續判定，比較完整。

專家小組召集人張上淳表示，因為該案本身也有飛航紀錄，後續會透過病毒基因序列比對會更清楚；陳時中說，全部判定後會進行結案報告。

指揮中心已初步掌握案1187接觸者26人，其中24人列居家隔離，2人列自我健康監測，將全數安排採檢。發言人莊人祥說明，當中職場有20人居家隔離，2人自主康管理。