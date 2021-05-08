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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌竟稱九二共識是一國兩制　蕭旭岑：蘇貞昌是習近平部屬？

▲▼馬英九《八年執政回憶錄》新書發表會-蕭旭岑。（圖／記者黃克翔攝）

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

針為行政院長蘇貞昌8日批評前總統馬英九沈迷於已被中國大陸否決的九二共識，馬英九基金會執行長蕭旭岑反問蘇貞昌，開口閉口都引用習近平的話「定調」，請問蘇貞昌是習近平的部屬嗎？騙完神明騙人民，開口閉口習近平，蘇貞昌有沒有自己的主張與堅持？

針對馬英九上午指出總統蔡英文既然無法拿出新的兩岸政策，就應回到2015年競選總統時喊出的「維持現狀」，就是原汁原味的九二共識，蘇貞昌回應，「請馬前總統看看香港、看看新疆，就知道不要再沉迷這一個已經被中國否決的什麼九二共識。」

對此，蕭旭岑表示，身為中華民國的政治人物，不能隨意附和對岸的主張，這也是國民黨「一中各表」的精髓。蘇貞昌與民進黨，動輒拿對岸的話語來恐嚇台灣人民，難道真認為台灣人是被騙大的？

蕭旭岑表示，請蘇貞昌好好看看這一週，美國國務卿布林肯與白宮印太事務官坎伯的談話，難道蘇貞昌不憂心嗎？如果美國不願意承諾台海有事協防台灣，蘇貞昌憑什麼要台灣老百姓當「義和團」？

蕭旭岑強調，馬前總統是還原蔡英文總統六年前提出的「維持現狀」，亦即維持馬政府兩岸和平的現狀，而那個現狀是奠基在「原汁原味的九二共識」。請蘇貞昌不要急著打臉蔡英文，尤其是用習近平的話來「定調」，讓人想問，蘇貞昌是蔡英文還是習近平的屬下？

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