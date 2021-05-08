好朋友生活節群星輪唱7小粉絲嗨翻天　直播人數再創新高！

▲2021東東森森好朋友生活節圓滿落幕，活動線上人數直播累積創新高，最後高潮由玖壹壹演唱劃下完美句點。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇晟彥／新北報導

ETtoday主辦年度盛事「2021東東森森好朋友生活節」以城市微旅行為主題，今（8）日於新北市民廣場熱鬧登場，吸引許多民眾攜家帶眷到場同歡。今年活動線上直播累積觀看人數創新高，不管是在現場或是雲端都零時差享受超強卡司帶來的精彩演出，活動當天一大早就有熱情粉絲到場卡位，只為了一睹偶像風采、釋放累積已久壓力。從闖關活動到文創攤位還有東森旗下東森購物、自然美、直消電商及寵物雲商店都送出超多好禮，讓民眾都帶著歡樂的心情來好朋友生活節一起城市微旅行，共同度過最愉快的母親節前夕。

▼最後高潮由玖壹壹演唱劃下完美句點。（圖／記者湯興漢攝，下同）



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▼高爾宣《WITHOUT YOU》一開始就讓現場歌迷一起大合唱。



▼超豐富攤位讓民眾逛得不亦樂乎。



▼現場下載新聞雲App還可以拿豐富大禮。（圖／記者周宸亘攝）

▼文創小物超好買！一不小心就大包小包。

今年東東森森森好朋友生活節以城市微旅行做出發，將地點選在方便到達的新北市民廣場，現場設置闖關活動、早鳥享好禮以及各品牌特色攤位，只要下載新聞雲App就可以領取「闖關攻略」、「早鳥好禮」，享受VIP級待遇。這次闖關活動由各大品牌精心準備，像是YAMAHA、Cheers+氣泡水、美研社、ANNA SUI、Nestea、利百代、凱莉廚房等知名品牌，禮物之大方讓許多民眾都奮力闖關，禮物拿到手軟不亦樂乎。

此外，現場也有許多文創攤位讓大家買到手軟，像是可以擺在家中裝飾、讓環境綠意盎然的苔球園藝、小巧可愛的手工飾品、各種天然香氛蠟燭、精油等等，讓民眾人手大包小包買不停。只要早鳥登陸的民眾，就能領取到即將於5月11日在東森購物獨家開賣的「東森農場X料理之王」聯名料理包，六位明星選手精心研發的料理包只要打開後簡單料理，就能提前帶給媽媽最溫暖的母親節大餐。

▼ANNA SUI把超夢幻的粉色熱氣球搬來現場，擄獲現場眾多少女心。（圖／記者屠惠剛攝）



▼Cheers+果醋氣泡飲將攤位佈置成可愛蘋果吸引許多人拍攝網美照，更大放送氣泡飲讓民眾消暑。（圖／記者張一中攝）

▼Yamaha Café的特製咖啡車首度開進生活節！吸引許多車友追到新北市民廣場，與Café Girls搶合照、闖關拿好禮！（圖／記者張一中攝）

▼大金空調攤位派出吉祥物「大金寶寶」，吸引大人小孩目光，爭相排隊搶著合照。



▼利百代準備限量超值福袋以及多樣好禮在生活節大放送，吸引民眾參與互動。（圖／記者黃克翔攝）

▼雀巢經典茶品魅力席捲「東東森森好朋友生活節」，愛之味攤位人潮滿滿。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

此外，東森集團旗下眾多品牌當然也不能缺席這場年度盛會！東森購物、東森自然美、東森直消電商及東森寵物雲商店也到場共襄盛舉。東森寵物雲商店超萌吉祥物「東東」、「森森」一出場就受到大小朋友歡迎、爭相拍照，在現場到處亂入萌翻眾人，這次東森寵物雲商店準備一系列活動，只要加入會員，就能獲得好禮3重送，還能進行幸運輪牌大抽獎，各種萌寵零食、日常用品免費讓你拿，讓不少毛爸媽笑著離開攤位；東森購物帶來超歡樂的「天天套住你」，以東森幣50枚即可參加套圈圈小遊戲，吸引大小朋友挑戰試試手氣。

而東森自然美服務越來越多元，在全台各五星級飯店開設SPA館，歡迎會員前往享受優質的美容、美體、美睫、美甲服務，今年歡慶50周年，特別邀請到賈永婕擔任形象大使代言，透過生活節將眾多彩妝保養好產品分享給大家；最後，全台最大的東森直消電商則是設計了闖關活動，只要帶著手機到攤位玩遊戲，除了送上限量專屬好禮，夥伴們更是展現滿滿熱情，以整合集團資源、大數據中心、全方位媒體、東森嚴選及網連通，年年業績以4倍速度成長，邀請大家加入東森一起來翻轉人生。

▼最受消費者信賴的「東森寵物雲商店」也派出吉祥物東東與森森，來到現場與民眾拍照。



▼2021東東森森好朋友生活節今（5/8）在新北市民廣場熱鬧登場，東森旗下3大攤位有好玩小遊戲，又送上體驗包試用、料理包試吃，吸引滿滿人潮，一次拿滿眾多好康。（圖／記者黃克翔攝，以下同）



此外，這次東森購物更號召會員攜手做公益，從5月1日到10日舉辦「用愛守護、紫愛幸福」，期間內只要在東森購物購買1件商品就會捐出5元給新北市社會局，在生活節當天捐贈100萬給新北市政府，希望傳遞愛與希望，幫助受虐婦女朋友再站起來，讓愛散播在社會的每個角落。

▼東森購物捐贈100萬給受虐婦女，希望傳遞愛與希望。（圖／記者黃克翔攝）



好朋友生活節當然不能錯過的就是連續7小時的群星輪唱，由聲林之王、料理之王明星選手帶來的勁歌演唱，才一開場就有粉絲迫不及待衝到舞台前等候；料理之王明星選手捷夫、星淵也到場教導大家運用聯名料理包製作母親節大餐；而今年剛開始的ETtoday Podcast節目，不僅衝進KKbox年度百大排行，更以多元內容受到粉絲喜愛，這次好朋友生活節主持群也首度「跳出錄音間」，到現場首度與粉絲見面，創造更多「Today回憶」。

而下午開始的重頭戲就是由吿五人、李佳薇、高爾宣等人氣明星獻唱，當告五人唱起經典名曲《披星戴月想著你》時，現場歌迷都隨著雲安低沈歌聲、哲謙鼓聲搖擺；而李佳薇一曲煎熬飆高音也讓粉絲如癡如醉；高爾宣一出場帶來《Without you》也引起歡呼，紛紛跟著歌詞RAP起來；接著還有金曲歌王蕭煌奇、草屯囝仔帶來表演，最後在本土饒舌天團玖壹壹壓軸，替2021東東森森好朋友生活節畫下完美Ending，連續7小時不停歇讓台下觀眾也度過一個愉快週末。

▼告五人帶來經典名曲《披星戴月的想你》引燃現場氣氛。



▼ETtoday Podcast以「Today is my day」受到粉絲喜愛，首度跳出錄音間到現場與粉絲互動。



▼金曲歌王蕭煌奇高亢聲音讓粉絲如癡如醉，更改編歌詞大唱，「東東森森好朋友生活節就在我眼前」，現場一陣尖叫。

▼聲林之王選手輪番上陣。



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