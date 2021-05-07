夜訪「桃園猛鬼戲院」4樓突飄屍臭味　法師皺眉不妙！下秒驚逃

▲民國79年的一場火警造成28人死亡，讓熱鬧的正發大樓頓時變成死城。（圖／CTWANT提供，下同）

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桃園正發大樓火警造成28人慘死，事發後淪為廢墟，靈異傳聞不脛而走，不僅成為年輕人試膽場所，更吸引國外靈異節目造訪。據悉，香港節目曾於2006年赴正發大樓拍攝，一行人深入大樓不久，隨行法師就警告裡頭有大量怨靈盤踞；而主持人也聞到陣陣屍臭味，最後節目組決定中止錄影，一度引發轟動。

由於大樓售出產權經過多次轉讓、持有人複雜，導致火災後無法重建，只能任其荒廢，加上28人冤死火場，靈異傳言不斷，周邊商業活動也逐漸沒落；直到2008年，改制前的桃園縣政府認定大樓重建困難，且建築陳舊，影響市區景觀，終於命其拆除，整地後一度成為公園綠地、停車場，現在已蓋起新成屋。

雖然華國戲院早已鬧鬼聞名，但真正讓其聲名大噪的，則是香港電視台遇上的恐怖經歷。2006年間，香港《有線怪談》製作團隊來台拍攝，隨行的還有知名法師司徒法正，當時他照規矩先上香，卻不像以往在拍攝地點祭拜，而是特地跑到大廟裡祈福；法師解釋，因華國戲院陰氣太重，光在現場上香不夠，必須到大廟祭拜。

祭拜完畢後，製作團隊開始往正發大樓進發，途中遇到一名當地人，然而當對方知道節目組的目的地後，竟嚇得落荒而逃，似乎不想和猛鬼大樓扯上關係；雖然如此，拍攝小組仍繼續往4樓挺進，不料正當大夥兒準備上樓時，法師突然聞到刺鼻屍臭味，隨即要大家迅速離開現場，最後節目組只好中止拍攝。

司徒法正當時解釋，由於事故後沒有大法師前去作法，超渡儀式又不夠完善，加上門口擺放靈位，導致靈體聚集，而祂們不想被打擾，才會藉由屍臭味警告一行人別再往前。上述經歷被媒體報導後，原本盛傳靈異的正發大樓一夕爆紅，又被冠上「猛鬼大樓」、「猛鬼戲院」等稱號，成為全台榜上有名的靈異禁地。

▲時任桃園市長蘇家明率領一級主管赴正發大樓祭拜神主牌。

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