鄭文燦批「中央沒給機組員名冊」　陳時中：沒要求一定要造冊給地方

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

華航案累計28人確診新冠肺炎，其中諾富特飯店管理權責，中央和地方互相甩鍋，桃園市市長鄭文燦也直批中央「從來沒給過機組員名冊」。對此，指揮官陳時中今回應「基本上名單都在民航局，檢疫旅館名單沒有要求一定要造冊給政府，所以檢疫旅館都一樣。」

華航諾富特飯店染疫事件累計28人確診，確診者包含飯店人員、機組員及外包商等人，另傳出有一般旅客及檢疫者混居等情形。日前有民眾在臉書爆料，入住桃園諾富特飯店沒有被告知為防疫旅館，並有一般旅客及檢疫者混居等情形，更傳出原先將一館七樓作為機組員居檢場所，應該要跟地方衛生單位報備，被人質疑諾富特飯店的管理權責，各方互踢皮球。

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陳時中今出席立法院社會福利衛環委員會會議，會前被問及「互相甩鍋」一事；他表示「沒有什麼甩鍋問題啦！就是一起開會把事情釐清。」

陳時中強調，基本相關法規都在，權責也在，下午也找民航局、桃園市政府和華航等相關單位開會討論，把事情釐清。另外，他也說明，諾富特飯店是二館申請檢疫旅館，桃園市政府負責任這部分是才是他們負責，一館是民航局給提供外籍機師檢疫，這部分桃園認為非他們列管，所以要釐清相關權責。另外，華航在諾富特飯店中的管理上，陳時中也直言「我相信裡面有一些違規，這部分會請法制組研議裁罰。」