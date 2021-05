英國夏綠蒂公主6歲了！媽媽掌鏡萌照曝光　變身長髮小淑女

▲英國威廉王子與凱特王妃愛女夏綠蒂公主。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

英國威廉王子與凱特王妃愛女夏綠蒂公主(Princess Charlotte)2日歡度6歲生日,依據肯辛頓宮發布的最新照片,可見她身穿藍粉碎花連身裙,看著鏡頭露出開心輕鬆的微笑,長髮披肩,已經是一名小淑女。

綜合天空新聞、太陽報報導,夏綠蒂身穿碎花連身裙露出開心微笑的這張照片,是由她的母親凱特王妃本週末親自掌鏡,拍攝地點就在諾福克郡(Norfolk)。王室攝影師亞瑟愛德華茲(Arthur Edwards)表示,夏綠蒂長得越來越像爸爸,而凱特的拍照攝影技術也越來越好。

夏綠蒂生於2015年5月2日上午8時34分,是英國王位第4順位繼承人,排在她的哥哥喬治王子(Prince George)之後。

威廉王子與凱特王妃日前才剛發布結婚10週年的照片及影片,可見2人甜蜜擁抱露出幸福笑容,且在全家人出遊的影片之中,夏綠蒂公主與哥哥喬治王子、弟弟路易王子開心玩耍的模樣,一家人在沙灘散步、草地奔跑、玩翹翹板、生火烤棉花糖的相處時光,極其甜蜜。

Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C



@will_warr pic.twitter.com/eWNw1E8FLB