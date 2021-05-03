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陳嘉昌出席700義警餐敘　遭2黑衣人砸「千隻蟑螂」！警調監視器追查

▲▼陳嘉昌出席警餐會，遭砸千隻蟑螂。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陳嘉昌出席警餐會，遭砸千隻蟑螂。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、黃宥寧、張君豪／台北報導

台北市大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，現場約有70幾桌，近700人出席，雙北市警察局長及大安文山區北市議員皆在場，席間突然遭2名年輕人持上千隻蟑螂砸向櫃檯，滿地竄逃。根據與會人員表示，不排除是跟近期有關的兩起治安事件北投趙介佑涉毒、松山黑衣人闖分局事件有關，目前已報案處理。

▲大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。

▲陳嘉昌出席警餐會，遭砸千隻蟑螂。（圖／資料畫面）

這起餐廳櫃檯遭砸千隻蟑螂的事發地點位於台北市中山區新生北路二段28號的鉅星匯國際宴會廳二樓，當時在現場出席餐會的人員，包括台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁，以及大安區所有分局員警。

另外，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨立委蔣萬安、跨黨派的大安文山區議員也有出席，整個現場將近有700人左右。轄區中山警分局表示，根據民眾報案內容，該餐廳約晚間7點半有兩名黑衣人進入該餐廳二樓宴會廳，然後持兩支裝有上千隻蟑螂的塑膠袋往宴會廳公共空間潑灑，之後兩名黑衣人便迅速往1樓逃逸，示威意圖相當明顯。

目前轄區中山警方詢問該餐廳吳姓業者後，不排除是餐廳業者對外的消費糾紛，目前已經循線擴大調閱監視器追查兩名黑衣人逃逸路線，警方有信心在短期內宣布破案。

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