小屁孩超商玩貨架「保健品噴一地」　媽裝沒事快閃！店家怒報警

▲台北市北投區一間超商遇上小孩恐怖破壞。（圖／翻攝我是北投人 Ⓞ 台北市北投區 Ⓞ》）

圖文／CTWANT

台北市一對母女昨（1日）前往北投區一間便利商店購物，但卻將店的貨架整個拉出、破壞，讓各種高單價養生補品砸在地上破損，且肇事後完全不賠償還逃離現場。店家氣得拍照PO網，表示已經報警提告。

店家在臉書社團《我是北投人 Ⓞ 台北市北投區 Ⓞ》PO文表示，事情發生在昨日下午約5時，這對母女入店後，女兒將貨架破壞成這個樣子，但她的母親不但對店家隱瞞此事，還帶著女兒立即離開現場。

店家怒極寫下「在此我奉勸這爸爸媽媽，住在北投石牌附近的這對母女，我已經報警也提供監視器給警方，真心覺得妳當父母的，給了一個非常壞的榜樣，出面跟我們好好談，或許我會撤銷告訴，否則就直接交給警方處理了」。

許多網友看了也覺得相當誇張，紛紛大罵這對母女根本是恐龍家長和屁孩，「太扯了吧！怎麼有這樣的父母」、「父母的水準何在，自己的小孩弄壞商店的東西，本來就主動該告知店員」。

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