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「帥氣警專男友」救回宜蘭OHCA老闆娘　她全目擊！崇拜說話了

記者陳俊宏／綜合報導

宜蘭羅東「貓咖飛」老闆娘在工作中突昏倒，幸好被現場一名男客人CPR救回，讓她相當感激，在網路發文感謝客人幫忙。而這名救命恩人就是警專38期、23歲海巡生李泰億，同時也是初級救護課程助教，對於成了救命英雄，自己是十分謙虛。而全程目睹男友救人的溫小姐表示，不是每個人都能冷靜應對，但他很厲害做到了。

根據店內監視器畫面，事發於4月17日，當時客人邊喝飲料邊聊天，一旁還有貓咪玩耍。突然一名女客人發現廚房有異狀，衝進去裡面一看，原來老闆娘突然昏倒，接著有人大喊，「可以幫我打電話叫救護車嗎」？

「帥氣警專生」救回宜蘭OHCA老闆娘　女友全目擊！崇拜說話了。（圖／東森新聞）

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▲▼李泰億聽到騷動，起身去救昏倒的老闆娘，而女友當時也在一旁。（圖／東森新聞）

「帥氣警專生」救回宜蘭OHCA老闆娘　女友全目擊！崇拜說話了。（圖／東森新聞）

此時，李泰億立即衝去廚房，確認老闆娘已經OHCA（到院前心肺功能停止），立刻進行CPR急救，讓她恢復意識送往醫院治療。老闆娘休養6天後出院，因希望能找到救命恩人，以表感謝之意，但只知道男客人喜歡貓，卻不知如何開始尋人，便於「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」貓咪社團上發文，「如果你們有機會再來我們店，請讓我好好招待一下。」

經過聯繫，老闆娘已聯絡上李泰億。她表示，「謝謝大家的幫忙、分享，讓我找到李先生，我已經私下跟他道謝了！」

▼溫小姐稱讚男友很厲害。（圖／東森新聞）

「帥氣警專生」救回宜蘭OHCA老闆娘　女友全目擊！崇拜說話了。（圖／東森新聞）

警專公共關係室王主任指出，李泰億出身雲林，是海洋巡防科二年級學生，平時在校表現優異，與同學相處良好，同時也是初級救護課程助教。另外，警專校長鍾國文得知此事後，也肯定李的表現，除了贈送一顆硬碟作為禮品，並予以嘉獎肯定。

李泰億1日受訪表示，當時對老闆娘測試有沒有意識和呼吸，在確認無意識呼吸後，立刻進行CPR，再麻煩朋友拿AED過來急救；其實當下也是會緊張，但在緊張的狀態下，學校所學已成一種習慣，會知道下一步要做什麼，要如何去做。他謙虛說，救人這是大家都會做的事情，「我只是剛好比較幸運，為這件事做一點心力。」

而事發當時，李泰億的溫姓女友也在現場，全程目睹男友英勇救人。《聯合報》報導，她稱讚男友很厲害，因不是每個人在當下都能冷靜應對，但他做到了，讓自己很崇拜。

▼李泰億是警專生。（圖／警專提供）

▲▼李泰億。（圖／警專提供）

▼李泰億在校表現優良。（圖／警專提供）

▲▼李泰億。（圖／警專提供）

▼李泰億獲警專校長鍾國文頒發獎品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼李泰億獲獎。（圖／記者邱中岳翻攝）

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