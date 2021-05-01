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電影看到飽、跟明星近距離接觸！紀錄片統籌揭露「影展工作迷思」

▲▼《文化ya總會》邀請台灣國際紀錄片影展(TIDF) 統籌陳婉伶，暢聊辦紀錄片影展的心路歷程。（圖／文化總會提供）

▲《文化ya總會》邀請台灣國際紀錄片影展(TIDF) 統籌陳婉伶，暢聊辦紀錄片影展的心路歷程。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣國際紀錄片影展(TIDF) 因疫情影響暫停一年，2021年重新回歸，而影展統籌陳婉伶也受到文化總會電台節目《文化ya總會》邀請，揭開影展工作內幕，提到外界對工作人員最大誤解就是「可以跟明星近距離接觸」、「電影看到飽」，也分享許多關於辦影展的重要意義。

陳婉伶大學時念的是企管，身受當時《南方影展》的啟發，雖然當下只覺得是興趣並未立志要進入相關行業，但她知道，心中已被許多紀錄片背後的故事與精神深深觸動，因此畢業後雖然從事其他工作，仍會抽空參與各式影展的相關活動或擔任志工，隨後在2013年進入影展工作團隊。

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她指出，外界對影展工作人員最大的誤解就是「可以和影人、明星近距離接觸」，但背後卻是許多無止盡的努力所堆積起來的，笑說「辦影展，絕對不是電影看到飽的涼缺」當然隨著工作內容不同或有機會，但背後下更多功夫的是「如何讓影展和人發生關係，並產生意義」。
 
關於台灣國際紀錄片影展，陳婉伶提到，1998年在包括王拓、李疾、井迎瑞、張照堂、張昌彥、黃建業、王小棣等眾多有心人的奔走下，台灣誕生了第一個紀錄片影展，隸屬於當時的文建會，取名為「台灣國際紀錄片雙年展（TIDF）」，每2年的雙數年舉辦一次，有意識地與單數年舉辦的日本山形國際紀錄片影展錯開，期待能有互補作用。

她介紹，2014年起，文化部正式將TIDF委由「國家電影中心」籌辦，並再次移至台北舉辦，在國影中心下成立台灣國際紀錄片影展常設辦公室，成為國影中心重要的推動業務之一；同年也增設「傑出貢獻獎」表彰對台灣紀錄片有卓越貢獻者，包含「人、事、時、地、物或組織」。
 
陳婉伶表示，今年「傑出貢獻獎」頒贈給由作家陳映真創辦、專注報導文學與攝影的《人間》雜誌(1985-1989)。《人間》雖以文字和攝影為主，但在解嚴前後，報導遍及台灣民俗文化、生態環境、婦幼、勞工、原住民、農民、移工、社運等，在自由被禁錮的 1980 年代，是重要思想啟蒙。

她也說，今年影展持續力撐香港，推出「敬！香港／中國獨立紀錄片」單元，「紀錄片本身就是反映現況的」，而近幾年香港與中國情勢，包含和台灣也息息相關，影展也樂於扮演提供香港與中國獨立紀錄片發聲平台的角色。
 
第12屆「TIDF台灣國際紀錄片影展」將於4月30日至5月9日在台北新光影城、光點華山電影館、空總台灣當代文化實驗場盛大展映，規劃競賽及觀摩共12個單元，精選世界各地近140部的優秀作品。陳婉伶接受《文化ya總會》的採訪內容，將於今（5/1）下午4點鐘播出。

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