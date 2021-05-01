美甲師斜槓簽賭站找白皙美女當收款員　7個月經手3750萬抽佣百萬

▲美甲師經營投注站，找美女收款員吸引賭客。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵一隊接獲情資，2名女子共組地下簽賭站，其中派出美女「收款員」負責交收賭資，吸引許多人慕名而來，7個月經手賭資就有3750萬元，投資一注80元，女組頭每注抽成百分之5，美女收款員一注則抽4.5元。

警方調查，40歲的陳姓美甲師因身心障礙坐輪椅，從2020年7月開始經營地下簽賭站，還找來年輕貌美、身材姣好的林女充當「收款員」，負責向賭客收取下注賭資，只要簽注賭資將近1千萬，林女就會向下注的賭客收取賭資。

警方發現，林女將下注賭資收回之後，再由陳女將錢交給上游，每注賭資80元陳女則抽與百分之5的佣金，林女則是每注抽取約4.5元的佣金，警方在新北市逮捕2人，訊後依賭博罪將陳女送辦，林女也依賭博送函送。

警方指出，2人收注金流相當大，投注站開設7個月左右，過手金額就高達3750萬，2人抽成下來，估計不法獲利高達百萬。警方也在現場查扣賭客每日投注帳冊、下著筆記本以及電腦主機等證物。

警方表示，該簽賭站設置網站，設有台灣彩券大樂透、今彩539還有香港六合彩及美國天天樂，種類相當繁多，有為了吸引時下年輕人投注，不僅一改用傳真機下注，改用通訊軟體下注。

陳女接收賭客下注後，等金額約1千萬左右，就會派出林姓美女收款員出馬，向賭客交收賭資，因林女長相貌美、身材姣好，也讓許多賭客「吃好逗相報」，讓該投注站生意超好。

該投注站主要透過林女出面收取投注金，或支付輸贏金額，收取的賭資交給陳女，透過陳女將錢交付給上游的組頭，但仍遭警方鎖定逮人。

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