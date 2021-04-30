五年一次全國性農林漁牧業普查　實地訪查5月1日開跑

▲109年農林漁牧業普查實地訪查將於110年5月1日開始 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

五年一次的全國性農林漁牧業普查，實地訪查將在110年5月1日開始，本次普查由行政院主計總處負責統籌策劃及督導推動；除專案調查由各有關主管機關負責督導辦理，其餘依行政區域，由地方政府設立臨時普查組織負責辦理。本次普查嘉義市預計訪查戶數約6,170戶，預計動員49名普查員執行訪查工作，普查的結果可作為政府研訂農業施政方針，改善農漁業經營體質及制定未來產銷計畫與調整經營策略之參考，市府呼籲市民朋友支持配合。



本次普查到府訪問的普查員係由本市東、西區公所指派人員前往，每位普查員都會堅守「3不＋2會」之普查原則，所謂「3不」係指普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問與普查表無關的資料、「不會」要您提供帳戶或存摺；至「2會」則係指普查員「會」佩戴普查員證、「會」遞送致受訪戶函，市府強調填報的普查資料絕對保密，敬請市民朋友放心接受訪查。



若對本調查有任何疑問，可洽市府主計處，連絡電話：05-2254321轉782，或向所在區公所查詢(東區公所：05-2289019轉229；西區公所05-2840850轉34)，亦可上網搜尋行政院主計總處「109年農林漁牧業普查專區」(網址：https://census.dgbas.gov.tw/agr109/)及 165 反詐騙專線。

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