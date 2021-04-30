阿里山莊園咖啡精英交流賽　特等咖啡豆5公斤43萬元賣出





▲嘉義縣阿里山莊園咖啡精英賽媒合會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

110年嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽參賽咖啡豆媒合會，在阿里山鄉公所旁災變庇護所舉辦，吸引無數買家報名搶購，媒合方式採定價及競價搶購方式進行交易；縣長翁章梁在特等獎咖啡豆競標時，瞬間化身為拍賣官，為了搶得高品質咖啡豆，競標者一來一往喊價，令人旁人看了緊張不已，日曬處理特等咖啡豆5公斤更喊出43萬元高價，現場氣氛炒到最高點！

主辦單位依咖啡豆的處理方式及獲獎獎項分批進行媒合，買家透過乾香、濕香、風味、餘韻、酸質、體脂感、一致性、平衡性、乾淨度、甜度等綜合考量，決定搶購及競價意屬的咖啡豆編號。

翁章梁說，去年透過阿里山莊園咖啡精英賽，推薦成績優異者參加農糧署主辦的臺灣國產精品咖啡豆的評鑑，在全國20個獎項中，嘉義縣從銀質獎、金質獎、頭等獎到最高獎項的特等獎，共獲得14個獎項，是「全國精品咖啡」的佼佼者，更是優質咖啡的絶佳產地，縣長到會場行銷咖啡，讓原已熱滾滾的買氣瞬間沸騰。

嘉義縣咖啡豆種植面積超過150公頃，主要集中在中、高海拔的阿里山、梅山、番路、竹崎、中埔等鄉鎮，太保、大埔、大林及溪口鄉亦有種植，翁章梁介紹，高海拔咖啡以阿里山鄉種植面積最廣，面積積超過80公頃，主要品種有Typica(鐵皮卡)、SL34、Bourbon(波旁)。

108年及109年連續二年在臺灣國產精品咖啡豆評鑑比賽中奪得特等獎的藝伎品種，就是種植在阿里鄉，阿里山日夜溫差大、海拔高，土壤質地佳、日照及溫、濕度極適合藝伎品種的生長，在農民的努力及得天獨厚的環境中才能孕育出最好的咖啡，阿里山咖啡深受國內外消費者喜愛，相信未來⼀定會異軍突起，在全世界咖啡市場中佔有一席之地。

本屆嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽的特等奬得主及績優異者，將有機會代表嘉義縣參加農委會農糧署辦理的臺灣精品咖啡豆的全國賽；媒合會在上午9點30分開始進行，各買家在2百多件的產品中無不聚精會神挑選心中最精良的好咖啡，直到下午3點活動結束，片刻不敢休息或離場，深怕錯過屬意的好咖啡。

壓軸特等獎咖啡豆，在各買家爭相競標中，各項得獎咖啡生豆，水洗特等16萬元/5公斤、蜜處理特等16萬元/5公斤、日曬處理特等43萬元/5公斤、藝伎頭等6萬8000元/5公斤售出，嘉義縣結合咖啡豆評鑑比賽的媒合會，已成為咖啡買家與農民的最佳交易平台，今日交易總額為240萬9590元。

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