　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

阿里山莊園咖啡精英交流賽　特等咖啡豆5公斤43萬元賣出

▲嘉義縣阿里山莊園咖啡精英賽媒合會 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣阿里山莊園咖啡精英賽媒合會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

110年嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽參賽咖啡豆媒合會，在阿里山鄉公所旁災變庇護所舉辦，吸引無數買家報名搶購，媒合方式採定價及競價搶購方式進行交易；縣長翁章梁在特等獎咖啡豆競標時，瞬間化身為拍賣官，為了搶得高品質咖啡豆，競標者一來一往喊價，令人旁人看了緊張不已，日曬處理特等咖啡豆5公斤更喊出43萬元高價，現場氣氛炒到最高點！

▲嘉義縣阿里山莊園咖啡精英賽媒合會 。（圖／嘉義縣政府提供）

主辦單位依咖啡豆的處理方式及獲獎獎項分批進行媒合，買家透過乾香、濕香、風味、餘韻、酸質、體脂感、一致性、平衡性、乾淨度、甜度等綜合考量，決定搶購及競價意屬的咖啡豆編號。

翁章梁說，去年透過阿里山莊園咖啡精英賽，推薦成績優異者參加農糧署主辦的臺灣國產精品咖啡豆的評鑑，在全國20個獎項中，嘉義縣從銀質獎、金質獎、頭等獎到最高獎項的特等獎，共獲得14個獎項，是「全國精品咖啡」的佼佼者，更是優質咖啡的絶佳產地，縣長到會場行銷咖啡，讓原已熱滾滾的買氣瞬間沸騰。

▲嘉義縣阿里山莊園咖啡精英賽媒合會 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣咖啡豆種植面積超過150公頃，主要集中在中、高海拔的阿里山、梅山、番路、竹崎、中埔等鄉鎮，太保、大埔、大林及溪口鄉亦有種植，翁章梁介紹，高海拔咖啡以阿里山鄉種植面積最廣，面積積超過80公頃，主要品種有Typica(鐵皮卡)、SL34、Bourbon(波旁)。

▲嘉義縣阿里山莊園咖啡精英賽媒合會 。（圖／嘉義縣政府提供）

108年及109年連續二年在臺灣國產精品咖啡豆評鑑比賽中奪得特等獎的藝伎品種，就是種植在阿里鄉，阿里山日夜溫差大、海拔高，土壤質地佳、日照及溫、濕度極適合藝伎品種的生長，在農民的努力及得天獨厚的環境中才能孕育出最好的咖啡，阿里山咖啡深受國內外消費者喜愛，相信未來⼀定會異軍突起，在全世界咖啡市場中佔有一席之地。

本屆嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽的特等奬得主及績優異者，將有機會代表嘉義縣參加農委會農糧署辦理的臺灣精品咖啡豆的全國賽；媒合會在上午9點30分開始進行，各買家在2百多件的產品中無不聚精會神挑選心中最精良的好咖啡，直到下午3點活動結束，片刻不敢休息或離場，深怕錯過屬意的好咖啡。

壓軸特等獎咖啡豆，在各買家爭相競標中，各項得獎咖啡生豆，水洗特等16萬元/5公斤、蜜處理特等16萬元/5公斤、日曬處理特等43萬元/5公斤、藝伎頭等6萬8000元/5公斤售出，嘉義縣結合咖啡豆評鑑比賽的媒合會，已成為咖啡買家與農民的最佳交易平台，今日交易總額為240萬9590元。

手殘也會用！Dyson直捲髮造型器16600元→14600元　桃紅色超好看

ET快訊
快訊／確診者曾去消費！桃機二航廈美食街急關閉　將進行清消
陳時中認了是「飯店群聚」　2名確診房務部主管在飯店內趴趴走
快訊／機師兒染疫！新北、桃園多校匡列　初步採檢結果出爐
SOS！近百人「19日曾到諾富特座談」 成員來自桃檢、北檢、
獨／諾富特重症隱瞞就醫　三重診所「3醫護隔離」
快訊／染疫諾富特員工足跡曝光！4／27～28曾至桃園中壢7地
諾富特飯店主管足跡曝光！上下班都搭機捷「三重站－機場旅館站」
快訊／再增3例本土！全是諾富特員工確診「餐飲部也中鏢」
LIVE／急追染疫主管足跡！3員工發燒採檢　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南北門發生1死1重傷死亡車禍　學甲警籲注意號誌勿搶快！

嘉義縣議長盃桌球賽　人數球隊歷史最多：170隊1442人

嘉義市橘世代銀采達人徵選　打造老年新人生

翁章梁慰問入伍役男　致贈加菜金2萬元

漁船遊富山杉原海灣不是夢！台東投注1700萬　開發杉原灣休閒漁業

酒醉路倒叫不醒　前鎮警專車護送返家

「鳳梨台灣隊」在日本九州超市上市　黃偉哲錄製影片大讚美味保證品質！

福利社區化旗艦活動　結合惜食商店推廣食物不浪費

阿里山莊園咖啡精英交流賽　特等咖啡豆5公斤43萬元賣出

動員救援分秒必爭 台南市消防局國際人道救援動員集結測試

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

【型男當家】裹好裹滿，鹹香下飯！五分鐘快速上桌！| 金沙蝦球 | 飢餓廚房 | 游星淵 阮紹榮

台南北門發生1死1重傷死亡車禍　學甲警籲注意號誌勿搶快！

嘉義縣議長盃桌球賽　人數球隊歷史最多：170隊1442人

嘉義市橘世代銀采達人徵選　打造老年新人生

翁章梁慰問入伍役男　致贈加菜金2萬元

漁船遊富山杉原海灣不是夢！台東投注1700萬　開發杉原灣休閒漁業

酒醉路倒叫不醒　前鎮警專車護送返家

「鳳梨台灣隊」在日本九州超市上市　黃偉哲錄製影片大讚美味保證品質！

福利社區化旗艦活動　結合惜食商店推廣食物不浪費

阿里山莊園咖啡精英交流賽　特等咖啡豆5公斤43萬元賣出

動員救援分秒必爭 台南市消防局國際人道救援動員集結測試

案1120諾富特房務主管「已插管」！指揮中心：屬呼吸重症

不甩黨中央要求火速開鍘　吳怡農堅持照程序「3天後」開除趙介佑

切斷隱形傳播鏈源頭！諾富特不給住「外籍機組員改住這2家飯店」

曾莞婷幫Lulu慶生「蛋糕噴煙火」超浮誇！壽星也看傻：對我太好了

疫情再慘也想婚！印度縣長怒闖婚禮「巴頭打人」　30賓客全遭拘留

想減肥讓食慾自然變低　只要換個餐具就辦到

眼鏡蛇十八尖山逛大街！　網批非法野放惹禍...內行人：無需驚慌

左耳掛1條紅色證據！　憨傻米克斯「偷吃忘記藏」網笑：耳環？

諾富特染疫主管到三重診所3次　4醫護居家隔離、16病人自主管理

育嬰留職停薪津貼可按月請領　已有80萬人受惠

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

地方熱門新聞

桃園蘆竹工廠深夜大火　消防隊全力灌救

北港迎媽祖炸轎、真人藝閣花車遊街　路關表公布了

林立青鼓勵民眾培養難以取代的專業

基隆市長林右昌「騎福輕旅」

中華電信提供50話機　1950收容人打給媽媽

南國民黨團建議：併校廢校用地作長照用

期間限定！高雄「媽祖海巡」小物只送不賣

「嘉義極光」哈密瓜出現仿冒標籤

新竹老時尚正夯　爺奶開心上伸展台

嘉義烏殼綠竹筍外銷加拿大　大林鎮栽種達800公頃

主動關懷失智者　門諾邀商家加入友善行列

失智阿北推輪椅雨中陷車陣...獨居無子女

新港鄉福龍老人食堂揭牌　每周服務6天

陳文祥買5千斤鳳梨挺農民做公益

更多熱門

關鍵字：

阿里山莊園咖啡精英交流賽特等咖啡豆

讀者迴響

熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

房東要她搬離　房客超狂反擊

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

張誌家宣告「職業生涯」再起！　12年沒碰棒球現況曝光

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面