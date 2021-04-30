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關心偏鄉建設　嘉縣府每四個月下鄉阿里山基層座談　

▲阿里山基層座談。（圖／嘉義縣政府提供）

▲阿里山基層座談。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為傾聽山區民意，110年度第1場「阿里山鄉基層建設座談會」來到阿里山鄉樂野文化聚會所舉行，縣長翁章梁親自到場主持並率領縣府一級主管團隊出席，立委伍麗華、縣議員武清山、阿里山鄉長杜力泉等地方人士也共同蒞臨現場傾聽基層心聲。

▲阿里山基層座談。（圖／嘉義縣政府提供）

阿里山鄉因地理阻隔限制、聚落分散，醫療、教育、交通等資源缺乏，為照顧偏遠地區民眾的權益，縣府每4個月一次率領縣府一級主管、縣政顧問並邀集中央相關單位共同前往阿里山鄉舉行座談會，期望能為偏遠地區的建設與發展一起努力。

翁章梁表示，部落無論大小事都可以提出來研議討論，縣府會儘速召集相關單位研擬具體方案，協助解決問題，他感謝阿里山鄉公所、代表會及農會等團隊的共同參與，讓族人的需求都能獲得政府部門的重視儘速獲致解決。

▲阿里山基層座談。（圖／嘉義縣政府提供）

本次座談會於樂野村文化聚會所舉行，位在一旁的樂野文化健康站長輩們知道縣長到來，大家都非常開心，特別商請照顧服務員把他們日前在文健站學習的茶席文化課程帶到會場，也把自己製作完成的植物染拓印當成桌布，與照顧服務員、志工一起完成茶席的設計與擺設。

由文健站長輩親自沖泡阿里山茶及製作的小點心，請翁縣長品嚐。親自為縣長及長官們泡茶、一起喝茶，展現茶席文化學習成果，會場內瀰漫著茶香，讓座談會增添濃厚人情味。

本次座談會由農業處做「阿里山鄉農業發展專案報告」，接著由縣府各單位主管依序報告上一次座談會決議事項辦理情形，自108年度累計至109年共辦理5場次座談會，地方所提建議案共121案，經縣府各局處執行，管考單位建議18件持續列管賡續辦理，其餘已辦理完成並解除列管，並向地方民意代表報告執行狀況。

▲阿里山基層座談。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，自上任以來今天為第6次來到阿里山鄉舉辦基層建設座談會，針對今日會議中新提出的案子，將責成相關單位儘速排定時程，與提案鄉親地方幹部共同討論瞭解提案原因後積極處理。

針對阿里山鄉各項建設發展，需要中央和地方合作的地方，縣府將全力協助，更感謝中央相關單位共同參與座談會，在廣泛的討論與意見交流下，獲得寶貴的建言回饋與共識，以利縣府未來執行各項政策時更加完善。

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