諾富特染疫案　陳時中曝感染源頭「外國機師可能性高」

▲▲陳時中接受POP Radio《Pop搶先爆》專訪談華航機師染疫案。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

昨天爆發華航園區諾富特飯店房務主管確診，且調查先前確診機師有6人在該病例可傳染期入住，華航機師染疫案持續擴大。衛福部長陳時中今（30）日接受電台專訪表示，目前初步認為最可能源頭仍是機師在國外染疫，把病毒帶入飯店，且不一定是華航機師，該飯店也入住了國外的機師、機組員，他們防疫新生活可能較無法落實。

華航機師染疫案擴及華航園區內諾富特飯店，相關確診人數累積達到16人，包含10名機師、5名機師家人、1名飯店人員；另還有7人血清抗體檢驗陽性，包含4名機師、3名子女。

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昨日新增3例本土病例，其中1人是諾富特飯店房務主管（案1120），他4/17就陸續出現咳嗽、流鼻水等症狀，期間三度到診所就醫，4/27到醫院診斷出肺炎進而採檢，昨日確診，目前在加護病房治療當中。初步瞭解其平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。

到底是飯店的環境問題，還是人員接觸問題，陳時中今日接受POP Radio《Pop搶先爆》專訪表示，「兩方都有」。他解釋，案1120確診當晚，指揮中心馬上召集會議討論至半夜，最後結論是「裡面有傳播鏈在」，也就是員工互相染疫情況，因為相關染疫情況「環境上也有風險」，因此，要把旅社清空，工作人員往外移，環境也可能有問題，入住者也往外移。

陳時中表示，相關案情有很多東西必須先假設前提，再去證明或者排除，目前源頭比較認為機師在國外染疫，把病毒帶進來，「機師是否就是華航機師？這不一定，因為諾富特也住了國外機師與機組員」。

陳時中細數昨日飯店內移往集中檢疫所人員，除200多名員工外，華航機師有109人，外國機師也有76人，數目並不少，特別國外機師行為與防疫新生活態度可能比較沒有落實，飯店人員進行房間清消，又回傳，造成後續交叉感染，「案1120不見得是源頭」，可能是旅館裡的傳播鏈，人與人接觸感染到，員工留下病毒到房間，讓後續住宿者染疫。

陳時中強調「台灣環境安全」，他說，部桃事件過去沒有很久，當時擴大在社區採檢4千8百多位，並沒有確診，所以短期內「台灣要在桃園有個社區或內部有很大疫情，我不相信」。整體來說，還是國外感染的可能性最高。