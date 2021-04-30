公公把媳當酒店妹「闖浴室亂摸」　父子撕破臉互掀性侵黑歷史

▲新北市一名人夫怒控高齡70多歲的老父酒後亂性，對他的妻子性騷擾。（示意圖／翻攝pixabay）

圖、文／鏡週刊

新北市一名W姓人夫近日在網路發文，怒控高齡70多歲的老父酒後亂性，對他的妻子毛手毛腳，甚至將妻子強壓在床上，試圖性侵，好在妻子極力反抗，W父才未得逞，W男現已帶妻子報警並申請保護令。

W姓人夫透露，他與妻子結婚3年，婚後與父母同住，與父親關係疏遠，夫妻二人鮮少與W父交談。今年3月中，妻子下班後回家洗澡，才剛洗完澡正準備穿上褲子，一身酒氣的W父卻突然打開房門，說要找妻子的狗，嚇得W妻趕緊穿上褲子，要求W父離開。

豈料，W父非但不理，甚至一步步逼近媳婦，還做出有違人倫的惡行。W妻說：「他對我毛手毛腳，試圖把我壓在床上，直到我大喊『你再繼續下去，回來我就跟你兒子告狀』，他才嚇得趕緊離開。」

待W男返家後，W妻將遭公公騷擾一事告訴丈夫，W男找父親理論，但對方卻辯稱：「我喝醉酒，不記得有發生這件事」，W男只好找母親幫忙討公道，卻不被理會。

礙於寄人籬下，W男與妻子只好吞下怨氣，想要息事寧人。沒想到，過沒多久，W父再度藉酒意向媳婦伸出狼爪，趁其在廚房時，刻意靠近並撫摸媳婦的身體，害對方嚇到失魂。

W妻說：「他把我當酒店小姐亂摸一把，我當下反應不過來，公公什麼話也沒說就離開，婆婆也拿他沒轍，我很害怕，不曉得公公又會何時藉酒裝瘋侵犯我？」

W男透露在市場擺豬肉攤的父親每天都會喝酒，酒後時常對自己和妻子破口大罵，讓夫妻倆不堪其擾。W男說：「他常常罵我們是垃圾，動不動就找碴，有一次他還拿殺豬刀敲房門，說要找我吵架，我們從樓上打到樓下，後來他還惡人先告狀報警，但警方說是家務事，要我們自行和解。」

▲男子控訴父親曾教唆哥哥持刀砍他，左手臂留下長達5公分的傷疤。（圖／鏡週刊提供）

不僅如此，W男也指控愛喝酒的父親時常流連於聲色場所，扯出感情糾紛，鬧到家裡雞犬不寧，最後還是由他出面調解。W男說：「有一次他喝花酒，小姐來家裡亂還打我媽，吵著要討百萬分手費，但他卻躲起來，不敢面對，只好讓我跟對方協商，後來才賠錢了事。」

W男無奈表示，父親個性古怪，喝了酒就變了一個人，先前還教唆哥哥拿刀砍他，害他左手臂因此被砍傷，傷口長達5公分，且深可見骨，事後雙方和解，沒想到父親卻變本加厲對妻子伸狼爪，還問妻子：「感覺好不好？」為了保護妻子，W男決定不再忍讓，才會對父親提告，希望替妻子討回公道。

W翁否認性侵媳婦，並怒控兒子已經40多歲，但工作不穩定，是一名啃老族，時常跟家裡討生活費，只要不順他的意，就會被兒子飆罵三字經、動手打人、砸傢俱，但妻子過於寵溺，不願報警，反讓兒子欺負他跟妻子長達20多年，現在還被對方指控他對媳婦性騷擾、教唆砍人，讓W翁氣得直呼：「他就條瘋狗一樣！」

一想到兒子種種失控的行徑，W翁無奈地說：「被家暴時，我曾經報警，但警方認為是家務事未受理，他打人如家常便飯，有次還差點把我的眼睛打到快掉出來，根本可惡至極！」

對於兒子指控他喝花酒，遭酒店小姐討百萬元分手費一說，W翁則反控兒子是性侵犯。W翁說：「他本來在一間卡啦OK工作，差點性侵店裡的小姐，對方到家裡討遮羞費，我太太還花了一筆錢幫他處理。有一次他去援交，也被抓到派出所，什麼壞事都幹盡，現在卻抹黑我，只能說他講十句話，十句都不能聽。」

警方則表示，目前已受理該起性騷擾案，並傳喚W翁及W母到案作筆錄，但發現W母看到兒子後，情緒出現異常，甚至嚇到皮皮挫，覺得內情應該不單情，現在雙方皆已申請保護令，其他細節則交由檢調釐清。

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