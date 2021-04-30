　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公公把媳當酒店妹「闖浴室亂摸」　父子撕破臉互掀性侵黑歷史

新北市一名人夫怒控高齡70多歲的老父酒後亂性，對他的妻子性騷擾。（示意圖，翻攝pixabay）

▲新北市一名人夫怒控高齡70多歲的老父酒後亂性，對他的妻子性騷擾。（示意圖／翻攝pixabay）

圖、文／鏡週刊

新北市一名W姓人夫近日在網路發文，怒控高齡70多歲的老父酒後亂性，對他的妻子毛手毛腳，甚至將妻子強壓在床上，試圖性侵，好在妻子極力反抗，W父才未得逞，W男現已帶妻子報警並申請保護令。

W姓人夫透露，他與妻子結婚3年，婚後與父母同住，與父親關係疏遠，夫妻二人鮮少與W父交談。今年3月中，妻子下班後回家洗澡，才剛洗完澡正準備穿上褲子，一身酒氣的W父卻突然打開房門，說要找妻子的狗，嚇得W妻趕緊穿上褲子，要求W父離開。

豈料，W父非但不理，甚至一步步逼近媳婦，還做出有違人倫的惡行。W妻說：「他對我毛手毛腳，試圖把我壓在床上，直到我大喊『你再繼續下去，回來我就跟你兒子告狀』，他才嚇得趕緊離開。」

待W男返家後，W妻將遭公公騷擾一事告訴丈夫，W男找父親理論，但對方卻辯稱：「我喝醉酒，不記得有發生這件事」，W男只好找母親幫忙討公道，卻不被理會。

礙於寄人籬下，W男與妻子只好吞下怨氣，想要息事寧人。沒想到，過沒多久，W父再度藉酒意向媳婦伸出狼爪，趁其在廚房時，刻意靠近並撫摸媳婦的身體，害對方嚇到失魂。

W妻說：「他把我當酒店小姐亂摸一把，我當下反應不過來，公公什麼話也沒說就離開，婆婆也拿他沒轍，我很害怕，不曉得公公又會何時藉酒裝瘋侵犯我？」

W男透露在市場擺豬肉攤的父親每天都會喝酒，酒後時常對自己和妻子破口大罵，讓夫妻倆不堪其擾。W男說：「他常常罵我們是垃圾，動不動就找碴，有一次他還拿殺豬刀敲房門，說要找我吵架，我們從樓上打到樓下，後來他還惡人先告狀報警，但警方說是家務事，要我們自行和解。」

男子控訴父親曾教唆哥哥持刀砍他，左手臂留下長達5公分的傷疤。（讀者提供）

▲男子控訴父親曾教唆哥哥持刀砍他，左手臂留下長達5公分的傷疤。（圖／鏡週刊提供）

不僅如此，W男也指控愛喝酒的父親時常流連於聲色場所，扯出感情糾紛，鬧到家裡雞犬不寧，最後還是由他出面調解。W男說：「有一次他喝花酒，小姐來家裡亂還打我媽，吵著要討百萬分手費，但他卻躲起來，不敢面對，只好讓我跟對方協商，後來才賠錢了事。」

W男無奈表示，父親個性古怪，喝了酒就變了一個人，先前還教唆哥哥拿刀砍他，害他左手臂因此被砍傷，傷口長達5公分，且深可見骨，事後雙方和解，沒想到父親卻變本加厲對妻子伸狼爪，還問妻子：「感覺好不好？」為了保護妻子，W男決定不再忍讓，才會對父親提告，希望替妻子討回公道。

新北市一名7旬老翁遭兒子指控酒後亂性，將媳婦強壓在床上。（示意圖，翻攝Unsplash）

W翁否認性侵媳婦，並怒控兒子已經40多歲，但工作不穩定，是一名啃老族，時常跟家裡討生活費，只要不順他的意，就會被兒子飆罵三字經、動手打人、砸傢俱，但妻子過於寵溺，不願報警，反讓兒子欺負他跟妻子長達20多年，現在還被對方指控他對媳婦性騷擾、教唆砍人，讓W翁氣得直呼：「他就條瘋狗一樣！」

一想到兒子種種失控的行徑，W翁無奈地說：「被家暴時，我曾經報警，但警方認為是家務事未受理，他打人如家常便飯，有次還差點把我的眼睛打到快掉出來，根本可惡至極！」

老翁的媳婦日前已報警，並申請保護令。（讀者提供）

對於兒子指控他喝花酒，遭酒店小姐討百萬元分手費一說，W翁則反控兒子是性侵犯。W翁說：「他本來在一間卡啦OK工作，差點性侵店裡的小姐，對方到家裡討遮羞費，我太太還花了一筆錢幫他處理。有一次他去援交，也被抓到派出所，什麼壞事都幹盡，現在卻抹黑我，只能說他講十句話，十句都不能聽。」

警方則表示，目前已受理該起性騷擾案，並傳喚W翁及W母到案作筆錄，但發現W母看到兒子後，情緒出現異常，甚至嚇到皮皮挫，覺得內情應該不單情，現在雙方皆已申請保護令，其他細節則交由檢調釐清。

★《鏡週刊》關心您：

未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
 

更多鏡週刊報導
【父子互控性犯罪1】子控父趁媳婦洗澡硬闖浴室　酒後伸狼爪還噁問妻子「感覺好不好」
【榔頭錘爆家暴兄】只有機車卻加油500元　1張發票藏分屍案天大祕密
【驅魔嬤虐死孫】疑孫被亡夫附身　狠嬤驅魔半年出人命

 
ET快訊
快訊／華航185機師遭強制集中檢疫　即起至5／15取消美加1
公公把媳當酒店妹「闖浴室亂摸」　父子撕破臉互掀性侵黑歷史
AV女優約會一半慘遭口灌性侵　精神崩潰po文
家長曝「瑞莎教學照」力挺：親教還送體操鞋　網揭體邪攻訐原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北警喝花酒遇盤查嗆聲：我警備隊的欸！　遭記2小過列汰除名單

高雄男想離婚遭槍抵頭狂毆倒地！車被砸輪胎插剪刀：20人夜襲

公公把媳當酒店妹「闖浴室亂摸」　父子撕破臉互掀性侵黑歷史

猥褻犯強制治療9年「黔驢技窮」　放出半年潛入民宅摸女背

老婆常上健身房「小鮮肉陪聊天」　醋夫砸48萬跟拍結局超尷尬

偷關熱水器！男大生誘騙女同學到家洗澡　竟用10元硬幣開鎖硬闖

趙介佑曾吸毒「偷開救護車」判4月　時任黨代表未遭懲處

國中女上學「被陌生男載走4天」　媽崩潰：被下藥，一輩子就毀了

快訊／台南汽車遭機車撞翻！副駕車門凹陷　女乘客慘死

高雄女未到職「薪轉戶收115萬」嚇傻　出招神反制「1換3」網嗨翻

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

【型男當家】裹好裹滿，鹹香下飯！五分鐘快速上桌！| 金沙蝦球 | 飢餓廚房 | 游星淵 阮紹榮

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

老伴生日！91歲爺爺買玫瑰祝賀　浪漫行為感動店主：好幸福啊❤

新北警喝花酒遇盤查嗆聲：我警備隊的欸！　遭記2小過列汰除名單

高雄男想離婚遭槍抵頭狂毆倒地！車被砸輪胎插剪刀：20人夜襲

公公把媳當酒店妹「闖浴室亂摸」　父子撕破臉互掀性侵黑歷史

猥褻犯強制治療9年「黔驢技窮」　放出半年潛入民宅摸女背

老婆常上健身房「小鮮肉陪聊天」　醋夫砸48萬跟拍結局超尷尬

偷關熱水器！男大生誘騙女同學到家洗澡　竟用10元硬幣開鎖硬闖

趙介佑曾吸毒「偷開救護車」判4月　時任黨代表未遭懲處

國中女上學「被陌生男載走4天」　媽崩潰：被下藥，一輩子就毀了

快訊／台南汽車遭機車撞翻！副駕車門凹陷　女乘客慘死

高雄女未到職「薪轉戶收115萬」嚇傻　出招神反制「1換3」網嗨翻

超商遭逼借千元！台中女回27字「先1萬啦」　裝熟男秒說認錯人

新北警喝花酒遇盤查嗆聲：我警備隊的欸！　遭記2小過列汰除名單

王柏融跑壘失誤「三壘憤死」　日媒檢討：對比賽理解不足

南韓總統文在寅訪美會拜登時間點出爐！定在「這一天」

《全民打棒球 Pro》串聯中信兄弟主題日　阿部瑪利亞擔開球嘉賓

高雄男想離婚遭槍抵頭狂毆倒地！車被砸輪胎插剪刀：20人夜襲

快訊／華航185機師遭強制集中檢疫　即起至5／15取消美加12航班

菊池雄星先發6.1局無安打送7K　丟本季代表作首勝開張

公公把媳當酒店妹「闖浴室亂摸」　父子撕破臉互掀性侵黑歷史

國軍少尉撞臉陳妍希！釣出爸爸留言　清純正面照曝光

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

社會熱門新聞

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

房東要她搬離　房客超狂反擊

疑妻健身房外遇　夫砸錢跟拍結局尷尬

郭芷嫣提告勞動部　打官司贏了

她未到職「薪轉戶收115萬」　出招神反制網嗨翻

男大生誘騙女同學到家洗澡　竟用10元硬幣開鎖硬闖

酒駕女撞警害截肢！高院判決今出爐

青松樂活　老闆攜大量現金逃出國

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

老鷹闖雞舍「活吞8雞頭」！近千隻雞嚇傻暴斃

趙介佑曾吸毒「偷開救護車」　時任黨代表未懲處

子控父趁媳婦洗澡硬闖浴室　酒後伸狼爪還噁問妻子「感覺好不好」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

房東要她搬離　房客超狂反擊

房間裝玻璃監視！　那對夫妻Nico爆「Kim控制狂」

抖音滑到複製人　DNA鑑定結果出爐

快訊／台鐵軌道遭入侵　「有人跑出來撞火車」

《經濟學人》：台灣是地球最危險地方

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面