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社會 社會焦點 保障人權

陸晶片企業重金組挖角團！在台「連線」研發竊技術　檢約談20人

▲▼晶片。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有大陸企業在台私設研發中心，藉此挖角台灣人才。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

大陸北京知名半導體公司「憶芯科技」，透過具有中資背景的啓源會計師事務所、香港商必博人力資源公司等，合作私設研發中心、組高薪挖腳團， 竊取商業機密和技術，檢調28日兵分多路搜索，約談20人，其中許姓、吳姓經理2名負責人約談後交保。

新竹地檢署獲報，指稱北京憶芯科技公司私自在竹北租用辦公室，並以高薪利誘許姓男子與啓源會計師事務所、香港商必博人力資源公司設立研發中心，分工合作挖角具高超研發能力研發人才，平時就透過通訊軟體與中國總公司工程師共同研發先進技術，並竊取我國高科技商業機密。

據了解，該研發中心已設立4、5年之久，用重金挖角具有研發能力的半導體產業工程師，憶芯總公司董事長還為了凝聚台灣人才的向心力，每年更來臺舉辦豪華尾牙宴請員工，並密集無償招待員工攜眷赴中國高檔旅遊。

新北市調處掌握相關事證，報請新竹地檢署指揮偵辦，檢調單位28日兵分多路前往啟源會計師事務所、必博人力資源公司及該研發中心等4處，查扣薪資存摺、員工保密協議、錄取通知、員工名冊、僱傭契約，電磁紀錄、手機、筆電等證物。

另外，涉及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例的公司相關人員，包括許姓、吳姓經理等20人也遭到約談。訊後員工均無保請回，許、吳2人則因涉嫌重大，分別諭知以新臺幣10萬元、3萬元交保。

依據經濟部公告，大陸地區營業事業、半導體業者、法人、人民不得來台投資、設立半導體產業公司或分公司，次依台灣地區與大陸地區人民關係條例、大陸地區人民來台投資許可辦法規定，非經主管機關經濟部投資審議委員會許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動。

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