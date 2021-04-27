民進黨高層之子涉毒！拿到筆錄「傳衝警局問罪」　警方回應了

▲趙映光之子趙介佑被依詐欺及毒品等罪嫌被逮。（圖／翻攝自趙介佑臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑，因涉嫌詐欺及毒品案被刑事局搜索逮捕，20日訊後移送地檢署且聲押獲准。有媒體報導，趙介佑神通廣大，過去2020年涉詐欺案被逮時，在法院裁准羈押禁見不久馬上拿到羈押庭筆錄，從中發現有抓耙仔出賣他，事後到市警北投分局問罪。對此，北投分局澄清，從未接過任何關切電話，趙介佑在偵辦期間沒有進入分局關切案情。

據《風傳媒》報導，趙映光是民進黨高層，29歲的兒子趙介佑同為民進黨黨員。趙介佑曾參選民進黨台北市黨代表，但被警方標記為北聯幫成員；另外，趙介佑作風狠辣，有團員洗心革面想要退出，卻被他打斷腿。

由於趙介佑2020年時曾向北投分局興師問罪，刑事局為避免內部出現諜對諜情況，刻意將熟悉地緣的北投分局排除圍捕行動，讓北投警方以為此案僅到詐欺等罪嫌起訴就結束。

▲趙介佑曾參加警方相關聚會。（圖／翻攝自當事人臉書）



然而，刑事局調查發現，趙介佑除了涉嫌經營詐騙集團，率領車手在北投、淡水提領受害者的匯款，還教唆車手外送販售毒品，因此4月20日刑事局偵七大隊會同北投、大安警分局行甕逮捕趙介佑等4名涉案成員到案，在主嫌陳威宇家中起獲600多包新興毒品毒咖啡包，趙介佑家中起獲K他命毒品。

針對興師問罪一事，北投分局27日晚間發佈澄清新聞稿，表示分局長及偵查隊隊長都未接獲任何關切電話。另外，趙介佑在偵辦期間也沒進入北投分局駐地詢問相關案情。

針對兒子詐欺販毒，趙映光本人27日發表聲明，「本人因教子無方，兒子趙介佑涉及刑事案件遭到檢方聲押。對無辜牽連此事的長官我深感自責與抱歉。毒品危害社會、國家，身為父親我痛心疾首。」「身為父親我難辭其咎。也對浪費社會資源深感抱歉，我期望兒子能深刻反省，並在接受法律制裁後能痛改前非。做一個對社會有貢獻的人，讓我的孫子引以為榮。也呈請嚴懲、勿枉勿縱」

民進黨台北市黨部也發表聲明，「趙姓黨員嚴重影響本黨之名譽及形象，將依黨章及紀律評議裁決條例規定予以處分。」

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